La réputation de ce restaurant de haute gastronomie charlevoisienne n’est plus à faire à Baie Saint-Paul. L’endroit est toujours plein et pour cause: l’équipe y est passionnée et passionnante, la cuisine, créative et savoureuse, la sélection de vins impressionnante et le site plus qu’improbable. Effectivement, au bout d’un chemin de terre, perché sur une colline, vous trouverez le restaurant Les Faux Bergers, dans un immeuble anonyme à mi-chemin entre le domicile des propriétaires, une étable et un «pit à feu» animé où les convives sont invités à prendre l’apéro avant de passer à table. La convivialité en plein air à son meilleur.