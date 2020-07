Le Québec compte son lot de noms de villages inspirés de la bible, mais peu sont aussi évocateurs que Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Enfant, la chanteuse Klô Pelgag imaginait ce petit hameau comme un endroit sinistre et malheureux. Puis, alors que son moral était au plus bas, elle a repensé à ce lieu mystérieux et a décidé d’y poser le pied pour la première fois, et y a découvert un petit paradis plutôt qu’un enfer. Les nuages de son mal-être ont commencé à se dissiper et l’envie de créer a ressurgi, comme en témoigne ce nouvel album, nommé en l’honneur de ce lieu hautement métaphorique. «J’ai vraiment vécu un moment difficile à la fin de ma tournée précédente; j’ai fait un burnout et j’avais peur de ce que l’avenir me réservait, explique-t-elle. Ça m’a affectée pendant un bon moment jusqu’à ce que je me botte le cul en achetant plein de matériel de studio. J’ai appris à me servir de nouveaux logiciels et, maintenant, je pense que je maîtrise assez bien la technique pour qu’elle soit au service de ma créativité.»

Ces nouvelles chansons ont donc quelque chose de paradoxal: elles viennent d’un endroit sombre, mais elles ont visiblement aidé leur compositrice à transcender le malheur. «J’ai l’impression que c’est ce que j’ai fait de mieux et je suis vraiment fière de moi», dit-elle, avec une absence totale de prétention. «J’ai beaucoup grandi comme artiste et je crois avoir réussi à créer des moments de lumière dans la noirceur; c’est comme si le résultat justifiait toute la douleur que j’ai vécue.» Car si on retient surtout son excentricité, qu’elle soit vestimentaire ou poétique, on dit moins souvent que Klô est capable d’explorer avec beaucoup de lucidité les moindres recoins de l’âme humaine. Sa franchise lui permet de se dévoiler comme jamais, en particulier sur la très touchante J’aurai les cheveux longs, une jolie complainte au piano magnifiée par les arrangements de cordes d’Owen Pallett. «Je l’ai écrite pour faire revenir quelqu’un, ce qui explique pourquoi elle est si franche, précise Klô. C’est peut-être ce que j’ai fait de plus limpide dans ma vie. Je n’ai rien inventé; tout est connecté à mon cœur et à ma chair.»

Klô Pelgag

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

(Secret City)

klopelgag.com



