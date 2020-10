Yto Barrada est une artiste plurielle: Photographe, réalisatrice, sculptrice, designer textile, elle change de discipline en fonction de ses besoins et sait déménager quand il le faut. C’est après avoir passé plusieurs années à Tanger, où elle a fondé la cinémathèque en 2006, qu’elle s’installe à New York avec son mari, le réalisateur Sean Gullette, et leurs deux filles, Véga et Tamo. Très vite séduits par une maison en grès rouge datant de 1894, de l’architecte suédois Magnus Dahlander, ils s’y établissent en 2013 et la retapent petit à petit en appliquant des idées simples mais percutantes: du blanc partout et des boiseries décapées, typiques des maisons victoriennes, qui apportent de la lumière et rafraîchissent l’espace. Le tout, accessoirisé avec du mobilier chiné, des tissus marocains anciens, et des œuvres d’art combinant les styles et les époques. Un écrin singulier pour une créatrice en quête de sens.