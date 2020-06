Alexandra Stréliski

Cinématographique, mélancolique mais lumineuse, la musique de la lauréate de trois Félix en 2019 s’avère un puissant anxiolytique. L’artiste a d’ailleurs offert quelques prestations maison pendant le confinement (à voir sur sa page Facebook). On écoute en boucle son magnifique album Inscape pour abaisser notre taux de cortisol et nous reconnecter à nos émotions.

Jean-Michel Blais

Autre figure majeure du néoclassique québécois, le compositeur originaire de Nicolet s’intéresse au lien entre musique et thérapie. La sienne, minimaliste, enveloppante et parfois mâtinée d’électro, nous aide assurément à traverser les moments pénibles en faisant naître une douce extase. Notre favorite: Dans ma main, d’abord grave, puis fluide, et dont le crescendo engendre une cascade de frissons.

Étienne Coppée

Chansonneur ayant remporté deux prix au dernier Festival en chanson de Petite-Vallée, le jeune auteur-compositeur- interprète est aussi un pianiste habité. En mars, il déposait sur Bandcamp un EP au titre opportun: Demain ça ira mieux, gorgé de notes apaisantes qui forment un cocon doux dans lequel il fait bon se lover.

Lire aussi:

La liste: #73. La musique qui vieillit avec nous

Charlotte Cardin: éloge de la lenteur

On déconnecte: 10 activités sans écran pour s’occuper pendant le confinement