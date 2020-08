Pour un arrêt gourmandise et farniente, direction Patate et Persil et sa méga-terrasse sur l’eau. Psst! On a eu un immense coup de cœur pour la poutine Tao végé au chou-fleur et aux patates douces, un régal!

9, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion

patatepersil.com