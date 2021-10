En essor depuis quelques, la pratique du vélo de montagne s’est réellement démocratisée en 2021. De plus en plus de femmes, d’enfants et de familles ont découvert ce sport et ont parcouru le Québec dans le but d’essayer les nombreux sentiers que la province a à offrir.

Selon le plus récent Rapport sur l’État du Vélo au Québec de Vélo Québec, ce sont plus de 660 000 cyclistes qui ont fréquenté des sentiers de vélo de montagne en 2020. Si on y ajoute les chemins forestiers et autres sentiers, ce sont 1,1 million de cyclistes qui ont roulé dans le bois; ce qui signifie une augmentation de près de 80% comparativement à 2015. Et les chiffres ne continuent que d’augmenter! C’est pourquoi cette année plusieurs montagnes ont multiplié leurs offres et augmenter le nombre de sentiers cyclables. Bref, de vrais terrains de jeu pour les fanatiques du sport!

Cap sur nos endroits favoris pour expérimenter le vélo de montagne. Peut-être deviendront-ils les vôtres aussi!

Mont Sutton

Une superbe montagne aux weekends festifs où il est possible de dévaler les 40 km d’une trentaine de sentiers de cross-country et d’enduro, niveaux tant débutant qu’expert.

Le Massif de Charlevoix

Nouvellement sur la map des adaptes de ce sport, le Massif de Charlevoix quant à lui offre 20km de sentier de vélo en plus d’une vue imprenable sur les montagnes et le fleuve St-Laurent.

Bromont Montagne d’expérience

Avec son réseau de pistes totalisant plus de 50 km, — en plus des 100 km de sentiers du parc des Sommets — Bromont est le plus grand domaine de vélo de montagne dans l’est du Canada.