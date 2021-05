On ne saurait trop vous recommander de vérifier auprès des établissements les horaires d’ouverture et mesures en vigueur, avant de vous y rendre. Bonne retrouvailles avec les terrasses Montréalaises!

Perché

« Perché » au 4e étage du très chic hôtel William Gray, dans le Vieux-Port de Montréal, la terrasse du Perché est un endroit très couru pour son décor et son menu qui rappellent la Californie. Tout au Perché incite à la farniente: les divans moelleux, les coussins au motif de palmier et les chaises de style de retro. Profitez-en pour déguster l’une des spécialités de la maison, soit: une salade colorée ou un bol de poké accompagné de quelques cocktails, parce que cette « jungle » urbaine vaut certainement le détour. facebook.com/perchemtl

Chez Victoire

Ce populaire restaurant de l’avenue Mont-Royal a récemment soufflé 10 bougies et, pour l’occasion, a voulu s’offrir une belle nouveauté, soit: une terrasse spacieuse et intime. Parce qu’on est toujours à la recherche de restaurants où l’on peut à la fois bien manger et profiter de la belle température (c’est rare!), on aime cette nouvelle addition chez Victoire et l’on en profite pour déguster les plats du talentueux chef Alexandre Gosselin et les suggestions vinicoles du maître d’hôtel Sindie Goineau sur cette nouvelle terrasse brillamment aménagée pour nous faire oublier les mille et un chantiers du Plateau Mont-Royal. chezvictoire.com

La terrasse Nacarat

La superbe terrasse du très chic bar à cocktails Nacarat connait un immense succès depuis son inauguration à l’été 2017. Située au troisième étage de l’hôtel Fairmont le Reine Elizabeth, la terrasse Nacarat est parfaite pour profiter des chaudes soirées d’été dans un décor et une ambiance des plus élégantes. En plus d’offrir une vue incroyable sur le centre-ville de Montréal, cette terrasse propose la même carte de cocktails élaborée que son bar homonyme, une ambiance festive avec DJ live ainsi qu’un BBQ urbain. Ouverte du mercredi au samedi soir, la terrasse Nacarat propose un menu parfait pour l’été : crevettes, asperges, brisket et autres grillades préparées devant vous, sur le BBQ ! barnacarat.com

Le marché des Éclusiers

Le populaire Marché des Éclusiers est l’endroit parfait pour décrocher pendant les vacances ou célébrer la fin de la journée. Proposant un espace inspiré du marché fermier qui semble flotter entre les écluses du Vieux-Port de Montréal, le « marché » permet de prendre un verre et manger entre amis grâce à son restaurant éphémère, son large bar central, ses nombreuses tables de pique-nique et son espace lounge extérieur invitant. Il y en a pour tous et pour tous les goûts au Marché des Éclusiers qui deviendra rapidement un lieu de choix où passer ses soirées d’été. Ne manquez pas leur marché fermier les jeudis et samedis après-midi pour faire le plein de produits frais et locaux! marchedeseclusiers.com

Jatoba

Le restaurant Jatoba, discrètement installé dans un immeuble centenaire du Square Phillips, est superbe, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Effectivement, l’un des secrets les mieux gardés du centre-ville est sans aucun doute la magnifique cour intérieure du restaurant qui, en plus d’être ouverte à l’année, vous accueille pour vos lunchs d’affaires ou vos dîners tardifs entre amis. Profitez du décor somptueux inspiré des jardins japonais pour découvrir la cuisine du chef Olivier Vigneault, reconnu pour ses plats soignés et élaborés, dans une ambiance feutrée qui vous transportera loin, très loin de Montréal. jatobamontreal.com

La terrasse du Renoir

La terrasse cachée du restaurant le Renoir, nichée dans l’hôtel Sofitel Montréal, est un secret bien gardé du Mille Carré Doré. Au Renoir, le chef Olivier Perret propose des plats élégants inspirés de la haute cuisine française. L’élégance est d’ailleurs omniprésente dans ce restaurant qui propose également une superbe terrasse discrètement aménagée à l’écart de la rue Sherbrooke Ouest. Avec avec ses parasols colorés et ses divans accueillants, la terrasse du Renoir est l’endroit parfait pour apprécier la cuisine du chef Perret ou une bouteille de vin minutieusement sélectionnée, à l’abri des regards. restaurant-renoir.com

