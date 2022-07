Cette auberge au décor à la fois rustique et minimaliste est située en plein coeur du circuit gourmand des îles. Les chambres à louer contiennent toutes une salle de bain privée et une magnifique vue sur la mer. Les espaces communs tels que la cuisine, le salon et la terrasse extérieure sont accessibles par les voyageurs. Si vous compter partir en groupe, il est possible de louer l’auberge au complet pour un maximum de 10 personnes.