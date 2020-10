Sa performance



Faut que je vous avoue quelque chose tout de go : je n’ai jamais conduit de voiture d’une marque aussi raffinée que Volvo. Je ne savais donc pas à quoi m’attendre, sauf que j’allais probablement tomber sous le charme dudit véhicule gracieusement prêté pour sept jours. Eh bien, ce qui devait arriver arriva : je suis tombée amoureuse d’une voiture. Oui, moi, «pas une fille de char». À la base, il faut savoir que j’ai un gros coup de cœur pour les VUS à la fois compacts (pour le stationnement dans les petites rues surpeuplées de Montréal!) et ultraspacieux (pour transporter tous mes bagages lorsque je décide sur un coup de tête de faire une escapade de quelques jours en nature pour changer d’air). Ce VUS multisegment intermédiaire au look scandinave chic et épuré et à la technologie intuitive m’est donc tout de suite tombé dans l’œil. La caractéristique qui a fini de me séduire : sa performance hybride, qui réduit les émissions et la consommation de carburant tout en rendant l’expérience «découvrir une voiture hybride au quotidien» simple et facile. En effet, il suffit de brancher la voiture pour la recharger et jouir d’une bonne autonomie électrique. Simple comme bonjour!