Le très, très chic Four Seasons Montréal a lancé un forfait à la hauteur de la réputation de l’hôtel le plus luxueux et le plus moderne en ville pour la Saint-Valentin. Offert tous les soirs de février, il inclut de petites attentions très appréciées: service de voiturier, dégustation en chambre de l’excellent restaurant de l’endroit, le MARCUS, baignoire remplie de pétales de rose préparée à l’heure de votre choix, deux robes de chambre personnalisées et brodées à ramener à la maison, fraises et champagne servis en soirée et petit-déjeuner le lendemain. Mais encore, le spa du Four Seasons, classé 5 étoiles par le prestigieux magazine Forbes, nous accueille pour des soins corporels et son expérience exclusive de réflexologie Kneipp où l’on marche pieds nus sur un chemin de pierres thérapeutiques. La crème de la crème à s’offrir en cette fête de l’amour hors de l’ordinaire.

Prix: À partir de 860$ en occupation double