Que vous soyez adepte de plein air, fan de découvertes culturelles ou simplement en quête de moments de détente, la Capitale regorge d’activités pour vous faire vibrer.

Entre les sorties printanières, les événements uniques et les plaisirs gourmands, il y a de quoi plaire à tous!

Zoom sur les activités à faire à Québec et ses environs ce week-end