Style de vie
Quoi faire à Québec et ses environs ce week-end
Semaine après semaine, on partage avec vous une foule d’idées d’activités pour s’occuper tout le week-end durant, et ce, à Québec et ses alentours !
par : Véronik L'Archevêque-Roy- 08 oct. 2026
Canva
Que vous soyez adepte de plein air, fan de découvertes culturelles ou simplement en quête de moments de détente, la Capitale regorge d’activités pour vous faire vibrer.
Entre les sorties printanières, les événements uniques et les plaisirs gourmands, il y a de quoi plaire à tous!
Zoom sur les activités à faire à Québec et ses environs ce week-end
WEEK-END DU 9 OCTOBRE 2026
SAVOURER LE QUÉBEC AU FIL DES SAISONS
Où : 1380, ch. Ste-Foy, Québec, QC
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DÉCOUVRIR LA LITTÉRATURE AUTREMENT
Du 15 au 25 octobre, le festival Québec en toutes lettres sera de retour pour une 17e édition où spectacles, rencontres avec des auteur.trice.s, installations artistiques et activités participatives prendront vie un peu partout dans la ville.
Parmi les nouveautés à surveiller, la Foire littéraire s’installera au parc Durocher les 17 et 18 octobre avec des ateliers créatifs, du café-poésie, un salon du zine et même du yoga littéraire! Plusieurs activités sont entièrement gratuites, c’est donc une belle occasion de découvrir la littérature sous un tout autre jour.
Où : 355, rue Saint-Vallier O., Québec, QC
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FAIRE UNE PAUSE CHEZ APOLLO
Un bon café, une ambiance chaleureuse et l’envie de prendre son temps : voilà ce qui vous attend au Café Apollo, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Né d’un projet familial et nommé en hommage à Paul, le fils des propriétaires, cet endroit chaleureux situé à deux pas de la basilique et du quai de Sainte-Anne propose une jolie sélection de cafés de spécialité, de sandwichs, de viennoiseries et même de vins d’importation privée.
Que ce soit pour une pause après une marche automnale, un lunch entre ami.e.s ou simplement pour s’y installer avec un bon café et son ordinateur, toutes les raisons semblent bonnes pour y faire un arrêt.
Où : 10013, av. Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré, QC
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ADMIRER LES COULEURS D’AUTOMNE EN MODE DÉTENTE
Et si on profitait des couleurs d’automne autrement qu’en randonnée? Avec son emplacement spectaculaire sur les rives du Saint-Laurent, le Strøm spa nordique du Vieux-Québec offre un décor particulièrement enchanteur à cette période de l’année. Entre deux bains chauds, on prend le temps d’admirer le fleuve et les paysages qui se parent tranquillement de rouge, d’orange et de doré, bien installé dans un environnement propice à la détente.
Au-delà de son impressionnant panorama : l’établissement vient de remporter (pour une troisième année consécutive) le titre de meilleur spa de jour au Canada aux World Spa Awards 2026.
Où : 515, boul. Champlain, Québec, QC
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S’OFFRIR UNE ESCAPADE GOURMANDE EN ITALIE
Pas besoin de traverser l’Atlantique pour s’offrir un petit voyage en Italie! À l’écart de l’agitation touristique de Québec, le restaurant Tonino charme avec son ambiance intime et chaleureuse, ses pâtes maison et ses plats italiens préparés avec soin. Parmi les propositions qui nous font particulièrement envie, on retrouve les fusilloni aux champignons, noisettes et burrata, ainsi que le carpaccio de bœuf.
La touche finale? Des airs d’opéra qui résonnent parfois entre les tables et donnent à l’expérience un charme bien particulier. De quoi se sentir transporté en Italie le temps d’un souper!
Où : 1274, av. du Chanoine-Morel, Québec, QC
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SE LAISSER SURPRENDRE PAR LES ARTS DE LA RUE
Et si votre prochaine promenade dans le Vieux-Québec se transformait en véritable spectacle à ciel ouvert? Du 9 au 12 octobre, le festival Réverbère sera de retour pour faire vibrer les rues de Québec au rythme de la musique, du cirque, de la danse et du théâtre.
Au fil de vos déambulations, vous pourriez notamment croiser des artistes de FLIP Fabrique, assister à des performances de feu ou simplement vous laisser surprendre par une prestation inattendue au tournant d’un coin de rue. Une jolie façon de redécouvrir la ville sous un angle plutôt festif!
Où : Plusieurs emplacements à travers le Vieux-Québec
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ADMIRER LE SPECTACLE DES OIES DES NEIGES
L’automne, ce n’est pas seulement la saison des couleurs flamboyantes, c’est aussi celle du grand retour des oies des neiges dans la région de Québec! Du 9 au 12 octobre, le Festival de l’Oie des Neiges vous invitent à prendre la direction de Saint-Joachim, sur la Côte-de-Beaupré, pour profiter d’une foule d’activités inspirées de ce grand rassemblement migratoire.
Au programme : observation des oiseaux, rencontres avec des artisans, découvertes gourmandes et animations pour toute la famille. Une belle occasion de prendre l’air, d’admirer les paysages automnaux et d’assister à l’un des plus beaux spectacles que nous réserve la nature à cette période de l’année.
Où : 23, av. Ste Brigitte N., Montmagny, QC
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REMONTER LE TEMPS JUSQU’À LA ROME ANTIQUE
Gladiateurs, empereurs et grandes conquêtes : la Rome antique continue de fasciner, même des milliers d’années plus tard. Dès le 8 octobre, l’Espace Quatre Cents, dans le Vieux-Port de Québec, accueillera ROME, sur les traces de César, une nouvelle exposition consacrée à l’univers fascinant de la Rome antique.
L’occasion de plonger dans une époque marquée par les grandes conquêtes, les personnages historiques et les intrigues politiques qui continuent de nourrir notre imaginaire à ce jour. Une sortie culturelle parfaite pour les passionné.e.s d’histoire qui souhaitent découvrir une autre facette de cette civilisation.
Où : 100, Quai Saint-André, Québec, QC
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RELEVER UNE SÉRIE DE DÉFIS CHEZ EXODE AVENTURES
Envie de mettre votre esprit d’équipe à l’épreuve? Dès le 9 octobre, Exode Aventures accueillera les adeptes de jeux et de défis dans une toute nouvelle succursale sur la Rive-Sud de Québec. Contrairement aux jeux d’évasion traditionnels, le concept invite les participant.e.s à passer d’une salle à l’autre pour relever une série de défis physiques, de logique, d’adresse et de communication, le tout en quelques minutes seulement.
Cette nouvelle adresse proposera plus de 15 salles aux univers aussi variés que farfelus, dont une pizzeria, une ferme animée et un garage rempli de surprises. Une belle façon de tester votre complicité tout en vous amusant, que ce soit entre ami.e.s, en couple ou en famille!
Où : 34-A, rue Jacques-Nau, Lévis, QC
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WEEK-END DU 25 SEPTEMBRE 2026
S’OFFRIR UNE PAUSE-CAFÉ AU COEUR DU VIEUX-QUÉBEC
Où : 23, rue Notre-Dame, Québec, QC
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ADMIRER LES COULEURS D’AUTOMNE… À 90 MÈTRES DANS LES AIRS
Envie de prendre un peu de hauteur pour admirer les couleurs? Direction le Canyon Sainte-Anne, à Saint-Joachim, où l’expérience AirCANYON vous fait traverser la gorge bien installé.e dans une chaise motorisée biplace suspendue à 90 mètres dans les airs. Le parcours aller-retour d’environ 400 mètres atteint une vitesse de 50 km/h et offre au passage, une vue spectaculaire sur la chute Sainte-Anne et la forêt qui se pare tranquillement de ses teintes automnales.
Si vous préférez garder les deux pieds un peu plus près du sol, profitez-en pour parcourir les sentiers et les ponts suspendus du site afin d’admirer le canyon sous tous ses angles.
Où : 206, route 138 E., Saint-Joachim, QC
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DÉCOUVRIR UNE NOUVELLE BRASSERIE FRANÇAISE
Une nouvelle adresse vient tout juste de faire son entrée sur la scène gourmande de Québec : Chez Lionel s’est installé dans l’ancien local du Paris Grill, au Complexe Jules-Dallaire. La brasserie française moderne mise autant sur l’ambiance que sur l’assiette, avec son imposant bar central, son cellier et ses espaces pensés pour s’attarder autour d’un verre, parfait pour un tête-à-tête ou un 5 à 7 après le travail.
En cuisine, le chef exécutif Frédéric Dufort, ancien participant à Les Chefs!, revisite les classiques de la brasserie française avec une touche actuelle. Une nouveauté qui amène assurément un vent de fraîcheur dans le secteur!
Où : 2820, boulevard Laurier, Québec, QC
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JOUER DANS LES ARBRES AVANT L’ARRIVÉE DU FROID
Avant que les journées fraîches prennent définitivement le dessus, pourquoi ne pas profiter d’une dernière aventure en plein air? Chez Arbraska, parcours aériens, tyroliennes et défis en hauteur vous invitent à retomber un peu en enfance, le tout perché au cœur d’une forêt aux couleurs automnales.
Une belle façon de bouger, de prendre l’air et de contempler la saison sous un tout autre angle.
Où : 7200, boul. de l’Ormière, Québec, QC
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LEVER SON VERRE DANS SAINT-SAUVEUR
Avis aux amateur.trice.s de bières d’ici : la Foire brassicole du quartier Saint-Sauveur revient au parc Durocher les 25 et 26 septembre pour célébrer le savoir-faire des microbrasseries québécoises. Sur place, profitez des dégustations pour faire quelques découvertes, puis passez du côté des food trucks avant de vous laisser porter par la musique et l’ambiance festive.
Une belle excuse pour enfiler une petite laine, réunir votre gang et trinquer dehors une dernière fois alors que l’automne commence tranquillement à s’installer à Québec.
Où : 96, rue Saint-Vallier O., Québec, QC
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FAIRE LE PLEIN DE FROMAGES FINS
Les épicurien.ne.s voudront certainement prévoir un petit arrêt chez Yannick Fromagerie Québec, une adresse de Limoilou où les comptoirs regorgent de fromages fins d’ici et d’ailleurs. Avec des centaines de variétés sélectionnées notamment selon leur provenance, leur affinage, leur texture et leurs arômes, difficile de repartir les mains vides, surtout si vous avez un faible pour les découvertes un peu plus gourmandes.
Gardez notamment l’œil ouvert pour les fromages à la truffe lors de votre passage, puis laissez les marchands-fromagers vous guider pour composer le plateau parfait à déguster à la maison.
Où : 901, 3e av., Québec, QC
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COMPOSER LE PIQUE-NIQUE PARFAIT AVANT DE PARTIR EN NATURE
Avant de prendre la direction des grands espaces, faites un arrêt chez Pascal Le Boulanger Stoneham pour faire le plein de bonnes choses à glisser dans votre sac. Sandwichs préparés sur leur pain du jour, quiches, viennoiseries, pâtisseries et autres gourmandises permettent de composer un pique-nique pas mal plus excitant que la classique barre tendre.
Il ne vous restera ensuite qu’à prendre la route vers le parc national de la Jacques-Cartier pour savourer le tout en pleine nature, idéalement avec les couleurs d’automne en toile de fond.
Où : 4, av. Tewkesbury, Stoneham-et-Tewkesbury, QC
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PROFITER DE LA SAISON DES POMMES
Impossible de laisser passer l’automne sans une petite virée au verger! À quelques kilomètres seulement des ponts de Québec, La Pomme et la Bête vous invite à remplir votre sac de pommes fraîchement cueillies tout en profitant d’une journée au grand air.
Après l’auto-cueillette, faites un arrêt au kiosque pour découvrir les cidres produits sur place et quelques douceurs à base de pommes (dont leur intrigante « croustarte »). Bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent profiter de la belle saison avec toutou : les chiens sont également les bienvenus sur le site.
Où : 909, chemin Vire-Crêpes, Saint-Nicolas, QC
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FAIRE QUELQUES TROUVAILLES AUX ACCENTS DE BORD DE MER
Même si l’été vient tout juste de tirer sa révérence, rien n’empêche de conserver un petit air de vacances dans sa garde-robe. Nichée au cœur du Petit-Champlain, Boutique Riversea propose un univers bohème inspiré par la mer et le voyage, où vous trouverez notamment des bijoux en argent 925, des vêtements et une foule de jolis accessoires.
Profitez-en pour dénicher une nouvelle bague, un sac ou un petit coup de cœur, puis poursuivez votre balade dans les rues du quartier avec votre trouvaille sous le bras. Une belle adresse québécoise à ajouter à votre itinéraire magasinage!
Où : 83, rue du Petit Champlain, Québec, QC
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WEEK-END DU 11 SEPTEMBRE 2026
S’OFFRIR UNE PAUSE CAFÉ CHEZ CANTOOK
208, rue Saint-Vallier O., Québec, QC
1101, 3e Avenue, Québec, QC
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ENCOURAGER L’ÉLITE MONDIALE DU CYCLISME
Le 11 septembre prochain, les rues de Québec s’animeront au passage du Grand Prix cycliste de Québec, une épreuve de l’UCI WorldTour qui réunit quelques-uns des meilleurs cyclistes de la planète. Le parcours, qui traverse notamment les secteurs du Vieux-Québec et des Plaines d’Abraham, offre une occasion unique d’assister gratuitement à une compétition de calibre international dans une ambiance électrisante.
Que vous soyez passionné.e.s de vélo ou que vous aillez envie de vivre un moment rempli d’adrénaline, l’événement promet d’offrir tout un spectacle.
Où : 835, ave. Wilfrid-Laurier, Québec, QC
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PLONGER DANS L’UNIVERS DE SCÈNES SISMIQUES
Et si, pour une fois, le décor faisait lui aussi partie du spectacle? C’est un peu la proposition de SCÈNES SISMIQUES, un festival théâtral qui prend racine aux Éboulements, dans Charlevoix. À l’approche de l’équinoxe d’automne, les œuvres investissent les paysages et les bâtiments de la région, dans un territoire façonné par l’impact d’une météorite il y a près de 400 millions d’années.
Une belle excuse pour prendre la route vers Charlevoix et découvrir le théâtre sous un tout nouvel angle.
Où : Les Éboulements, QC
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S’ACCORDER UNE PAUSE BIEN-ÊTRE AVEC VUE
Perché au 17e étage du Complexe Jules-Dallaire, AWŪ réinvente l’expérience du spa urbain avec une vue imprenable sur Québec. En plus de son cycle thermal, de ses massages et de ses soins, le sanctuaire propose des cours de yoga et de Pilates, des rituels Aufguss ainsi qu’un café-restaurant où prolonger le moment de détente.
En septembre, l’ambiance s’élèvera tous les dimanches de midi à 16 h avec des DJ sets, une façon toute désignée de conclure la semaine en décrochant pleinement.
Où : 2828, boul. Laurier, tour 1, 17e étage, Québec, QC
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SALUER LE SOLEIL UNE DERNIÈRE FOIS
Si vous cherchez une façon toute douce de terminer l’été, ne manquez pas le dernier rendez-vous de yoga au coucher du soleil de Carp.e Studio, le 16 septembre prochain. Installées au parc de la Pointe-aux-Lièvres, les séances en plein air sont parfois accompagnées de musique et se concluent par un moment de rassemblement convivial pour prolonger la soirée.
Apportez votre tapis, votre breuvage préféré et laissez-vous porter par l’énergie bienveillante de la communauté, le tout sous forme de contribution volontaire.
Où : 51, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec, QC
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PARTAGER UN MOMENT GOURMAND
Que vous soyez en couple, entre ami.e.s ou en famille, Ateliers & Saveurs est l’endroit tout indiqué pour apprendre en s’amusant. Cet automne, laissez-vous tenter par les soirées Apéro festif, où tapas et deux verres de vin sont au menu, ou encore par les ateliers Cuisine du monde, qui vous feront voyager jusqu’aux izakayas du Japon, avec un cocktail inspiré des saveurs nippones servi dès votre arrivée.
Une façon conviviale de découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles saveurs… et de repartir avec de délicieuses idées à refaire à la maison.
Où : 990, route de L’Église Local 220, 2e étage, Québec, QC
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VIBRER AU RYTHME DU FESTIVAL FONO
Où : 683, rue Saint-Joseph E., Québec, QC
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REDÉCOUVRIR LES PLAINES D’ABRAHAM AUTREMENT
Jusqu’à l’automne, le Musée des plaines d’Abraham présente Natura & Historia, une exposition immersive qui invite à poser un regard nouveau sur ce lieu emblématique de Québec. À travers un parcours végétal et sonore, à la fois intérieur et extérieur, vous explorerez l’évolution des Plaines, leur biodiversité, leur riche histoire ainsi que les enjeux liés au développement durable. Une sortie aussi contemplative qu’enrichissante, parfaite pour prendre le temps de voir ce paysage sous un tout autre angle.
Où : 835, avenue Wilfrid-Laurier, Québec, QC
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WEEK-END DU 28 AOÛT 2026
S’ARRÊTER AU TOUT NOUVEAU DADA CAFÉ
Où : 247, rue St-Vallier O., Québec, QC
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BUTINER D’UNE TERRASSE À L’AUTRE SUR GRANDE ALLÉE
Et si votre prochaine sortie gourmande vous permettait de découvrir jusqu’à 18 adresses en un seul après-midi? Le 29 août, le Parcours des Terrasses Gourmandes transformera Grande Allée en véritable promenade épicurienne, alors que restaurants et bars participants serviront chacun une bouchée spécialement imaginée pour l’occasion.
Deux parcours de 11 ou 18 arrêts permettront aux gourmand.e.s d’avancer à leur rythme, tandis que musique et animations viendront ponctuer la balade. Une façon particulièrement conviviale de profiter des terrasses de Québec avant que l’été ne tire tranquillement sa révérence.
Où : Plusieurs établissements sur Grande Allée
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SURVOLER LA CHUTE MONTMORENCY EN TYROLIENNE
Vous avez peut-être déjà admiré la chute Montmorency depuis ses belvédères, mais la voir les pieds dans le vide promet une tout autre expérience. Perchée au sommet de la falaise, la tyrolienne s’étend sur 300 mètres et traverse l’anse de la chute jusqu’au belvédère de La Baronne, suffisamment près pour entendre son grondement et même sentir sa bruine.
Une façon spectaculaire de redécouvrir ce grand classique de la région de Québec, tout en ajoutant une bonne dose d’adrénaline à votre fin de semaine.
Où : 5300, boul. Sainte-Anne, Québec, QC
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S’OFFRIR UN COCKTAIL AVEC VUE AU BAR 1608
Pas besoin de séjourner au Château Frontenac pour profiter d’un peu de sa magie. Niché à l’intérieur de l’hôtel emblématique, le Bar 1608 vaut le détour autant pour son décor feutré et intemporel que pour ses cocktails créatifs préparés avec soin. Installez-vous près d’une cheminée ou dénichez une place avec vue sur le Saint-Laurent, puis laissez-vous porter par l’ambiance le temps d’un apéro.
Une belle façon de jouer les touristes dans sa propre ville et de redécouvrir l’un des lieux les plus mythiques de Québec sous un autre angle.
Où : 1, rue des Carrières, Québec, QC
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PRENDRE DE LA HAUTEUR EN MONTGOLFIÈRE
Il y a quelque chose d’un peu magique à voir les paysages que l’on connaît prendre une tout autre allure depuis les airs. Avec Québec Montgolfières, vous pouvez vous offrir une envolée au-dessus de la région et admirer ses panoramas depuis une perspective rarement accessible.
Entre la montée tout en douceur, le silence là-haut et la vue qui s’étend à perte de vue, l’expérience semble tout indiquée pour souligner une occasion spéciale… ou simplement réaliser une activité que vous rêvez de cocher sur votre bucket list depuis longtemps.
Où : 629, boul. Champlain, #575, Québec, QC
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DÉCOUVRIR UNE NOUVELLE TABLE DANS SAINT-SAUVEUR
Il y a de ces nouveaux restaurants qu’on a envie d’essayer avant même que tout le monde en parle. Fraîchement installé dans le quartier Saint-Sauveur, Beurre Baratté propose une cuisine québécoise moderne qui voyage entre les influences françaises, italiennes et méditerranéennes, avec un menu appelé à évoluer au gré des saisons et des arrivages.
Son grand îlot central permet même de s’installer tout près des chef.fe.s et de les regarder travailler, ajoutant une dimension particulièrement conviviale à l’expérience. Une nouvelle adresse tout indiquée pour partager quelques assiettes, découvrir de bons produits le tout, en bonne compagnie!
Où : 82, rue Saint‑Joseph O., Québec, QC
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SORTIR SES BOTTES DE COWBOY À LOTBINIÈRE
Envie de troquer la ville contre une ambiance digne de Nashville le temps d’une journée? Le Festival Country Lotbinière revient à Saint-Agapit du 27 au 29 août avec trois jours entièrement consacrés à la musique country. En plus des spectacles de Warren Zeiders, Jordan Davis, Parker McCollum et de plusieurs artistes d’ici et d’ailleurs, vous pourrez vous laisser entraîner sur le plancher de danse du Saloon, faire un tour du côté des restaurateur.trice.s et profiter de l’ambiance festive qui fait la réputation de l’événement.
Une escapade à seulement une trentaine de minutes de Québec qui pourrait bien vous donner envie de ressortir chapeau et bottes de cowboy!
Où : 1068, av. Bergeron, Saint-Agapit, QC
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S’ENDORMIR AU RYTHME DE L’EAU
Pourquoi réserver une chambre d’hôtel classique quand vous pouvez passer la nuit directement sur l’eau? Installées à la Marina du Port de Québec, les maisons de Studio Hébergements Flottants proposent une expérience à mi-chemin entre l’escapade dépaysante et le séjour urbain, avec tout le confort nécessaire pour décrocher sans réellement quitter la ville.
Le plus beau? Après avoir profité des restos et des rues animées du Vieux-Québec, vous pourrez regagner votre petit refuge flottant et terminer la soirée au rythme de l’eau. Une façon plutôt magique de jouer les touristes dans sa propre ville… et de voir Québec sous un tout nouvel angle.
Où : 155, rue Abraham Martin, Québec, QC
PRENDRE LA ROUTE VERS LE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Parfois, il suffit de quelques heures sur la route pour avoir l’impression d’être parti.e beaucoup plus loin. Direction le Saguenay–Lac-Saint-Jean, où les possibilités de road trip se multiplient entre fjord, lac, villages pittoresques et grands espaces.
Vous pourriez notamment emprunter la spectaculaire Route du Fjord, un parcours de 235 km qui traverse des endroits aussi charmants que L’Anse-Saint-Jean et Sainte-Rose-du-Nord, ou poursuivre l’aventure autour du lac Saint-Jean. Une escapade parfaite pour rouler les fenêtres baissées, multiplier les arrêts spontanés et profiter d’un dernier petit goût de vacances avant que l’été ne tire officiellement sa révérence.
Où : Saguenay-Lac-Saint-Jean
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Une publication partagée par Marie-Pier Leduc ↟ Adventure Travel (@marieisaway)
FAIRE UNE PAUSE AU P’TIT PARVIS
Si votre road trip vous mène jusqu’à Rivière-Éternité, profitez-en pour découvrir le tout nouveau P’tit Parvis, un espace de rassemblement aménagé au cœur du village dans le cadre de l’initiative P’tits projets pas si P’tits de P’tit Québec.
Pensé pour rapprocher résident.e.s et visiteur.euse.s, le lieu comprend notamment une grande table commune, un jardin d’herbes aromatiques, des barbecues et même une balançoire. Pour son inauguration, les chef.fe.s Chuck Hughes et Emmy Plante ont d’ailleurs imaginé un menu inspiré des saveurs du Saguenay, donnant parfaitement le ton à ce nouvel espace où cuisine et esprit de communauté se rencontrent.
Une jolie halte à ajouter à votre itinéraire pour découvrir Rivière-Éternité autrement.
Où :410, rue Principale, Rivière-Éternité, Québec, QC
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WEEK-END DU 14 AOÛT 2026
ALLER À LA RENCONTRE DES ARTISANS DU QUARTIER SAINT-JEAN-BAPTISTE
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PROLONGER L’ÉTÉ AU FESTIBIÈRE DE QUÉBEC
Envie de profiter pleinement des derniers grands week-ends de l’été? Le Festibière de Québec est de retour aux Quais de l’Espace 400e avec une édition Festibière+ qui promet encore plus de découvertes gourmandes, de saveurs locales et d’animations festives.
Que vous soyez curieux.ses de goûter à de nouvelles créations brassicoles, de découvrir des producteurs d’ici ou simplement de profiter de l’ambiance en bordure du fleuve, tout y est afin que vous puissiez passer un agréable moment entre amis ou en famille. Une belle façon de savourer les derniers beaux jours de la saison.
Où : 100, Quai Saint-André, Vieux-Port de Québec, Québec, QC
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PARTIR À LA CHASSE AUX TRÉSORS DANS LE VIEUX-LIMOILOU
Si vous aimez les endroits où chaque recoin cache une nouvelle découverte, un détour par Article 721 s’impose. Nichée au cœur du Vieux-Limoilou, cette boutique rassemble, depuis plus d’une décennie, une sélection éclectique de créations d’artistes et de designers québécois, en plus de véritables trouvailles vintage et seconde main.
Cadeaux, objets pour la maison, produits gourmands, il y en a vraiment pour tous les goûts. Une adresse inspirante où l’on entre pour jeter un coup d’œil… et où l’on ressort avec de magnifiques trouvailles.
Où : 721, 3e Ave, Québec, QC
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CASSER LA CROÛTE CHEZ BALONEY
Avis aux amateur.trice.s de sandwichs gourmands : Baloney vient tout juste d’ouvrir ses portes à Québec et promet déjà de faire parler de lui. Au menu, des créations généreuses, des recettes originales et une ambiance décontractée qui donne envie de s’y poser le temps d’un bon repas.
Difficile de résister au sandwich Buffalo Bleu, garni de poulet frit, de sauce au fromage bleu, de sauce buffalo extra piquante, de salade de chou crémeuse, de provolone et de cornichons sucrés ; une combinaison qui met immédiatement l’eau à la bouche. Une nouvelle adresse à découvrir si vous aimez les sandwichs qui sortent de l’ordinaire.
Où : 545, rue St-Jean, Québec, QC
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S’OFFRIR UNE PAUSE GOURMANDE ET CRÉATIVE AU CAFÉ MILA
À la recherche d’un nouvel endroit où ralentir le temps d’un café? Direction le Café Mila, une toute nouvelle adresse de Limoilou qui marie à merveille café de quartier, boutique d’art local et cuisine végétale.
Illustrations colorées, créations d’artistes de la région, viennoiseries gourmandes, sandwichs maison et cafés préparés avec des grains soigneusement sélectionnés; chaque visite promet une expérience aussi inspirante que savoureuse. Une adresse chaleureuse qui deviendra possiblement une de vos favorites du quartier.
Où : 986, 3e Ave, Québec, QC
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VOIR LA NATURE SE TRANSFORMER EN GALERIE D’ART
Et si votre prochaine promenade en plein air vous réservait quelques surprises? Avec les Sentiers insolites, EXMURO et la Ville de Québec transforment deux espaces verts de la Capitale en véritables galeries à ciel ouvert, où les œuvres d’art contemporain se dévoilent au fil des sentiers.
Entre les installations de Giorgia Volpe au parc des Saules et celles de Cooke-Sasseville à la base de plein air de Sainte-Foy, chaque détour invite à poser un regard nouveau sur le paysage. Une activité gratuite qui saura combler tous vos sens.
Où : Parc des Saules, 3160, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QC
Base de plein air de Sainte-Foy, 3137, rue Laberge, Québec, QC
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DÉCOUVRIR LE TOUT PREMIER BAR À MOUSSE AUX CHOCOLAT DE QUÉBEC
Avis aux becs sucrés : une toute nouvelle adresse risque bien vous faire fondre. INÉ Chocolat vient d’ouvrir un tout premier bar à mousse au chocolat où vous pouvez personnaliser votre dessert en choisissant votre mousse et vos garnitures gourmandes.
Derrière ce concept aussi original que décadent se cachent plus de 15 ans de savoir-faire chocolatier. Le genre d’expérience que l’on pourrait s’attendre à découvrir sur un coin de rue parisien… mais qui existe désormais au cœur de Québec.
Où : 240, rue Racine, Québec, QC
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S’OFFRIR UNE PARENTHÈSE DE VACANCES AU BORD DU FLEUVE
Pas besoin de quitter Québec pour retrouver un petit air de vacances. Avec sa vaste terrasse aménagée en bordure du Saint-Laurent, La Cale du Port de Québec est l’endroit tout indiqué pour ralentir autour d’un cocktail, d’un repas ou d’un simple 5 à 7.
Son ambiance décontractée, sa vue imprenable sur le fleuve et ses espaces de détente en font l’une des plus belles adresses où profiter pleinement des chaudes soirées d’été.
Où : 84, rue Dalhousie, Port de Québec, Québec, QC
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PRENDRE LA ROUTE DE L’ÎLE D’ORLÉANS POUR DÉCOUVRIR UN VIGNOBLE D’ICI
Si vous cherchez une belle excuse pour vous offrir une escapade sur l’Île d’Orléans, le vignoble Les Ouches mérite assurément un arrêt. Fondé par Nicos Keable-Vézina et Annie Cossette à leur retour d’un séjour dans les vignobles du Lavaux, en Suisse, ce domaine mise sur une approche respectueuse du vivant et une viticulture guidée par le terroir.
Le résultat? Des vins élaborés avec soin qui racontent l’histoire d’un lieu, d’une saison et d’un savoir-faire profondément ancré dans la nature. Une adresse à découvrir autant pour ses paysages que pour les passionné.e.s qui lui donnent vie.
Où : 1811, chem. Royal, Saint-Pierre, QC
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PROLONGER L’ESCAPADE GOURMANDE SUR L’ÎLE D’ORLÉANS
Puisque vous êtes déjà de passage sur l’Île d’Orléans, pourquoi ne pas poursuivre votre découverte chez Cassis Monna & Filles? Depuis cinq générations, cette entreprise familiale fait rayonner le cassis à travers des créations gourmandes devenues emblématiques de la région. En plus de sa boutique, vous pourrez casser la croûte au restaurant ou vous arrêter à la crèmerie pour une pause sucrée bien méritée.
Aujourd’hui, ce sont les sœurs Catherine et Anne Monna qui assurent la relève avec créativité, tout en perpétuant le savoir-faire transmis par leur famille. Une halte incontournable pour savourer les richesses de l’île… du repas jusqu’au dessert.
Où : 1225, chem. Royal, Saint-Pierre, QC
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WEEK-END DU 31 JUILLET 2026
FAIRE UNE PAUSE AU CAFÉ OLIVE
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INSCRIRE LES GRANDS FEUX LOTO-QUÉBEC À VOTRE AGENDA
S’il y a un rendez-vous estival à ne pas manquer au cours des prochaines semaines, c’est bien les Grands Feux Loto-Québec. Dès le 4 août, le ciel de Québec et de Lévis s’illuminera au rythme de huit soirées pyromusicales, chacune portée par une thématique différente.
Avant le début des feux, les quais s’animeront également avec de la musique, des food trucks, des bars et une ambiance festive qui donne envie de prolonger la soirée. Un classique de l’été qui mérite assurément une place à votre agenda.
Où : On peut admirer les Grands Feux Loto-Québec gratuitement le long du fleuve Saint-Laurent, notamment à la Place des Canotiers, à la Terrasse Dufferin, au Parc Montmorency, ainsi qu’à la Terrasse Pierre-Dugua-De Mons.
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PARTAGER UNE PIZZA CHEZ NINA PIZZA
Avec ses deux adresses à Québec, Nina Pizza est devenue une véritable référence pour les amateur.trice.s de pizza napolitaine. Dès qu’on franchit la porte, on est accueilli.e.s par un décor lumineux aux accents scandinaves, un imposant four à bois et une ambiance conviviale qui donne envie de prendre son temps.
Au menu, les classiques sont exécutés avec brio, de la classique margherita aux pizzas garnies de burrata, sans oublier une belle sélection de vins soigneusement choisie pour accompagner le repas. Une adresse où l’on revient autant pour l’excellente cuisine que pour l’atmosphère chaleureuse qui donne presque l’impression d’être reçu chez des amis.
Où : 764, rue Saint-Jean, Québec, QC
410, rue Saint-Anselme, Québec, QC
VOYAGER LE TEMPS D’UNE SOIRÉE AU TUKTUK – MARCHÉ DE NUIT
Du 30 juillet au 1er août, la place Jean-Béliveau prendra des airs de marché de nuit asiatique à l’occasion du TUKTUK – Marché de nuit. Entre les kiosques de cuisine de rue, les artisans, les spectacles de kung-fu, de taekwondo, de tai-chi et les performances de danse K-pop, l’événement promet une immersion festive où les découvertes se succèdent à chaque détour. Une sortie haute en couleur qui vous fera voyager sans quitter Québec.
Où : 250, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, QC
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DÉCOUVRIR THE THIRTEEN CLUB
Installée dans une ancienne banque de style Beaux-Arts sur la rue Saint-Joseph, The Thirteen Club est bien plus qu’une simple friperie. Dès qu’on franchit les portes, l’architecture majestueuse du bâtiment attire autant le regard que les vêtements soigneusement sélectionnés qui garnissent les présentoirs. Chaque pièce est lavée, réparée et choisie avec soin, et certaines cachent même une histoire fascinante, comme des vêtements militaires ou des chandails de tournée devenus de véritables objets de collection.
À la tête de la boutique, Jacob Tremblay met son œil aiguisé au service de chaque sélection. Depuis un an, Maison Simons lui confie d’ailleurs le choix des pièces de sa section vintage dans l’ensemble de ses 18 magasins. Une nouvelle adresse où chaque visite réserve son lot de découvertes, autant dans l’architecture des lieux que parmi les trouvailles uniques soigneusement mises en valeur.
Où : 700, rue Saint-Joseph E., Québec, QC
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ESSAYER L’AQUA YOGA À L’OASIS DU PORT DE QUÉBEC
Et si vous commenciez votre samedi matin autrement? Cet été, l’Oasis du Port de Québec ajoute une touche de bien-être à sa programmation avec de nouvelles séances d’aqua yoga offertes chaque samedi de 9 h à 10 h, en collaboration avec Loisirs du Faubourg.
Après la séance, profitez-en pour prolonger votre visite en vous rafraîchissant dans les bassins, en nageant dans les couloirs de dimension olympique ou en vous installant sur la terrasse avec vue sur la marina. Une belle façon de prendre soin de soi tout en profitant de l’un des plus beaux décors du Vieux-Québec.
Où : 80, Quai Saint-André, Québec, QC
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SE LAISSER SURPRENDRE PAR LA CUISINE DU DON
Pas besoin d’être adepte de cuisine végétalienne pour apprécier une soirée au restaurant Le Don. Situé dans le Vieux-Québec, l’emplacement propose des assiettes créatives et gourmandes, comme ses fameux raviolis à la crème de cajou, ses Don-plings ou encore ses tostadas Chunk, qui séduisent bien au-delà de la clientèle végane.
Les cocktails soignés et l’ambiance chaleureuse donnent envie de prolonger le repas. Une adresse qui prouve qu’une cuisine végétalienne peut surprendre autant par sa créativité que par ses saveurs.
Où : 97, rue du Sault-au-Matelot, Québec, QC
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RIRE AUX ÉCLATS AU FESTIVAL JUSTE POUR RIRE
Le Festival Juste pour rire Québec se poursuit jusqu’au 9 août avec une foule de spectacles qui feront le bonheur des adeptes d’humour. Parmi les rendez-vous qui retiennent particulièrement notre attention, le gala de Coco Belliveau et de Liliane Blanco-Binette réunit deux voix aussi différentes que complémentaires, entourées d’une distribution d’humoristes de grand talent.
Si vous préférez profiter de l’ambiance à ciel ouvert, les spectacles gratuits de la scène Loto-Québec sont aussi une excellente façon de découvrir le festival. Une sortie parfaite pour terminer la journée le sourire aux lèvres.
Où : Plusieurs emplacements à travers la ville
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COMPOSER VOTRE PROCHAIN APÉRO CHEZ LES COMPLICES
Que ce soit pour un pique-nique, un 5 à 7 improvisé ou une soirée entre ami.e.s, Les Complices réinvente l’art de l’apéro avec ses magnifiques boîtes garnies préparées sous vos yeux. Fromages, charcuteries et produits d’ici sont soigneusement sélectionnés pour créer un repas aussi gourmand que convivial, à déguster sur place ou à emporter.
Et si vous passez en fin de journée, ne manquez pas leurs sympathiques soirées jazz, qui ajoutent une touche encore plus festive à l’expérience. Une adresse où l’on a simplement envie de prendre le temps de savourer les beaux moments.
Où : 151, rue Saint-Vallier O., Québec, QC
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PROLONGER LA MAGIE DES VACANCES AU BFLY QUÉBEC
Quoi de plus magique que de se promener au milieu de centaines de papillons exotiques pour terminer les vacances en beauté? Ouvert depuis la fin juin, le nouveau Bfly Québec propose un parcours immersif où s’ajoutent également un mini-golf, un labyrinthe de cristal, un cinéma immersif et plusieurs autres expériences pensées pour toute la famille. Chaque espace invite petits et grands à explorer, jouer et s’émerveiller ensemble. Une sortie qui promet de faire briller les yeux des enfants… et de réveiller le cœur d’enfant des plus grands.
Où : 6525, boul. de l’Ormière, Québec, QC
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WEEK-END DU 17 JUILLET 2026
FLÂNER SUR LA PROMENADE DU FEQ
Impossible de passer à côté de la zone « La Promenade » du Festival d’été de Québec sans avoir envie de s’y arrêter quelques instants. Situé sur la Grande Allée, en plein cœur du terrain de l’Assemblée-Nationale, cet espace rassemble une foule d’activations interactives qui ajouteront une touche festive à votre visite.
Entre les expériences proposées par Bubly, Hydro-Québec, Sephora, French Cancan et plusieurs autres partenaires, il y a de quoi découvrir de nouveaux produits, repartir avec quelques surprises et profiter pleinement de l’ambiance unique qui règne au FEQ.
Où : 1045, rue des Parlementaires, Québec, QC
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PRENDRE L’APÉRO CHEZ GISÈLE BUVETTE
Si vous cherchez une adresse où prolonger les douces soirées d’été, Gisèle Buvette mérite assurément une place sur votre liste. Installé dans le quartier Saint-Sauveur, ce lieu lumineux et convivial met à l’honneur les vins nature, les produits locaux et les rencontres qui s’étirent autour d’une bonne bouteille.
Que vous vous y arrêtiez pour un verre entre ami.e.s ou pour découvrir quelques bouchées à partager, l’ambiance chaleureuse vous donnera rapidement l’impression d’être un.e habitué.e des lieux.
Où : 195, rue Saint-Vallier O., Québec, QC
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DÉCOUVRIR LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE PONY
Les amateur.trice.s de mode locale voudront assurément faire un détour par la boutique éphémère Maison Pony, installée sur la rue Saint-Jean jusqu’au 19 juillet. En plus d’y découvrir les créations de la marque dans un espace entièrement dédié à son univers, vous pourrez profiter de quelques surprises sur place, dont des rabais ainsi que des dégustations de cidres Intrus. Une belle occasion de magasiner des pièces locales avant d’aller profiter de l’ambiance du Festival d’été de Québec.
Où : 578, rue Saint-Jean, Québec, QC
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FAIRE DES TROUVAILLES EN FRIPERIE
Les plus belles trouvailles sont souvent celles qui sont complètement inattendues. Que vous soyez à la recherche d’une pièce vintage, d’un nouveau coup de cœur pour votre garde-robe ou simplement curieux.se de fouiller les présentoirs, la Friperie Limoilou est le genre d’endroit où vous pourriez passer de longues heures à explorer. En plus d’offrir une belle sélection de vêtements et d’accessoires de seconde main, la boutique permet de renouveler son style à prix doux et de façon plus responsable.
Où : 595, 3e Avenue, Québec, QC
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ADMIRER LE COUCHER DE SOLEIL AU POSTE DE TRAITE
À moins de 25 minutes de Québec, Le Poste de Traite est une adresse qui donne envie de s’attarder jusqu’à la tombée du jour. Avec sa vaste terrasse offrant une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent, l’endroit est tout indiqué pour un souper en amoureux, une sortie en famille ou un apéro entre ami.e.s.
Au menu, vous retrouverez des tartares, des viandes, des tapas à partager, des cocktails créatifs ainsi qu’une belle sélection de vins et de bières, le tout préparé à partir de produits locaux. Si la météo est de votre côté, restez un peu plus longtemps : les couchers de soleil y sont tout simplement spectaculaires.
Où : 2287, chemin Royal, Sainte-Famille, QC
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METTRE LES MAINS À L’ARGILE CHEZ TRËMA OBJECTS
Et si votre prochain coup de cœur de l’été était… un cours de poterie? Dès le 3 août, Trëma Objects propose une session de quatre semaines où vous pourrez découvrir les bases du façonnage à la main, explorer différentes techniques de création et repartir avec cinq à huit pièces que vous aurez réalisées vous-même.
Installé dans le Vieux-Port de Québec, l’atelier offre une ambiance conviviale et décontractée, parfaite pour décrocher du quotidien, laisser son cellulaire de côté et renouer avec sa créativité. Une chouette façon de ralentir, de faire de belles rencontres et de potentiellement se découvrir une nouvelle passion.
Où : 20, rue des Navigateurs, local 102, Québec, QC
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CROQUER DANS UN SANDWICH DE CHEZ FRANKY
Envie d’un dîner gourmand qui sort de l’ordinaire? Direction Franky Johnny, une petite adresse de Québec qui fait le bonheur des amateurs.trices de sandwichs bien garnis. Parmi les incontournables, difficile de résister au Burrata Pistache, une création composée de burrata, de pesto de pistache maison, de réduction balsamique, d’aubergine et de roquette qui risque de faire saliver les plus gourmand.e.s. Un endroit parfait pour casser la croûte avant de partir explorer les rues de Québec.
Où : Saint-Sauveur : 208, rue Saint-Vallier O., Québec, QC
Limoilou : 1101, 3e Avenue, Québec, QC
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DÉCOUVRIR LE FESTIVAL D’OPÉRA DE QUÉBEC
Que vous soyez déjà passionné.e d’art lyrique ou simplement curieux.se d’en faire la découverte, le Festival d’opéra de Québec est une excellente occasion de plonger dans cet univers fascinant. Dès le 21 juillet, cette 15e édition proposera une programmation variée qui fera voyager le public à travers cinq siècles de musique, en plus de mettre en valeur le talent de plusieurs grandes voix québécoises.
Spectacles, créations contemporaines, rendez-vous familiaux et activités gratuites aux quatre coins de la ville seront au programme, avant de se conclure par Sors tes grands airs!, un grand concert extérieur gratuit réunissant plus de 100 artistes le 2 août prochain.
Où : Plusieurs endroits à travers la ville
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PROLONGER LA JOURNÉE CHEZ BABEURRE DÉLICATESSES
Tous les jeudis dès 16 h, Babeurre Délicatesses troque son ambiance de café pour celle d’une charmante buvette où il fait bon s’attarder jusqu’en soirée. Installez-vous sur la terrasse pour partager quelques assiettes, découvrir une sélection de vins d’importation privée ou savourer un cocktail, avec ou sans alcool, dans une atmosphère aussi décontractée que conviviale. Si la chance est de votre côté, vous croiserez peut-être Jocelyne, la célèbre chatte du quartier, qui fait elle aussi partie du charme des lieux.
Où : 1200, 3e Avenue, Québec, QC
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MONTER À BORD AU RENDEZ-VOUS NAVAL DE QUÉBEC
Amateurs.trices de navigation, d’histoire maritime ou tout simplement de sorties originales? Pensez à aller faire un tour au Rendez-vous naval de Québec dès le 23 juillet prochain. L’événement permettra d’admirer de nombreux navires venus accoster dans la Capitale, vous offrant une occasion plutôt rare de découvrir de près ces impressionnants bâtiments ainsi que le quotidien de leurs équipages.
En plus de mettre le fleuve Saint-Laurent à l’honneur, le rassemblement promet une programmation festive qui saura plaire à tous.
Où : 170, rue Dalhousie, Québec, QC
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WEEK-END DU 3 JUILLET 2026
BRUNCHER AU HOBBIT
Bruncher au Hobbit Envie de transformer votre brunch en véritable sortie gourmande ce week-end? Le Hobbit est une adresse à garder précieusement en tête. Recommandé dans le Guide Michelin 2026, le restaurant séduit par sa cuisine créative qui met en valeur les produits locaux dans une ambiance chaleureuse et soignée. Que vous craquiez pour le gravlax de saumon aux algues ou les gaufres au parmesan garnies de poulet frit, chaque assiette est pensée avec une attention aux détails qui fait toute la différence.
Où : 700, rue Saint-Jean, Québec, QC
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VIBRER AU RYTHME DU FESTIVOIX DE TROIS-RIVIÈRES
Envie d’ajouter une touche musicale à votre week-end? Pendant neuf jours, le FestiVoix transforme le centre-ville et le quartier historique de Trois-Rivières en immense scène à ciel ouvert où les spectacles s’enchaînent dans une ambiance des plus festives. Que vous prévoyiez assister à un concert en particulier ou simplement flâner au gré des différentes scènes, c’est l’occasion parfaite de découvrir la ville autrement et de profiter pleinement des belles soirées d’été.
Où : 800, rue du Fleuve C, Trois-Rivières, QC
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TROUVER VOTRE NOUVEAU RESTO CHOUCHOU
Certaines adresses donnent immédiatement envie d’y revenir, et Chouchou fait assurément partie de celles-là. Ouverte en mai dernier sur la 3e Avenue, cette nouvelle sandwicherie insuffle un vent de fraîcheur au quartier de Limoilou grâce à son décor soigné, son ambiance conviviale et son menu aussi simple que savoureux. Et ce n’est qu’un début : une salle à manger ouvrira ses portes à l’automne 2026, de quoi donner une excellente raison d’y retourner. Que ce soit pour un dîner entre collègues, un arrêt gourmand ou un repas improvisé entre ami.e.s, c’est le genre d’endroit que l’on adopte rapidement.
Où : 400, 3e Avenue, Québec, QC
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LEVER SON VERRE AUTOUR DE SAVEURS MEXICAINES
Au Julio Taqueria, tout est pensé pour être partagé. Cette adresse colorée propose une cuisine d’inspiration mexicaine entièrement sans gluten, où les tortillas sont préparées sur place chaque jour et où les assiettes à partager côtoient une belle sélection de cocktails créatifs. Que vous vous y arrêtiez pour un brunch du week-end ou un 5 à 7 improvisé, l’ambiance conviviale et le comptoir garni de tequilas et de mezcals donnent rapidement envie de prolonger la soirée.
Où : 218, rue Saint-Vallier O., Québec, QC
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PRENDRE UNE PAUSE CAFÉ QUI SORT DE L’ORDINAIRE
Chez Cantook, le café est bien plus qu’une simple boisson : c’est un véritable savoir-faire. Ce microtorréfacteur du cœur de Québec sélectionne et torréfie ses grains avec soin afin de mettre en valeur le travail des producteurs et la richesse de chaque origine. Que vous soyez amateur.trice de café de spécialité ou simplement à la recherche d’un endroit où ralentir le temps d’une pause, cette adresse mérite assurément une visite lors de votre prochaine escapade en ville.
Où : 208, rue Saint-Vallier O., Québec, QC
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ADMIRER LE COUCHER DU SOLEIL DEPUIS LA TERRASSE DUFFERIN
Parfois, les plus beaux moments d’un week-end ne coûtent rien. En fin de journée, rendez-vous sur la Terrasse Dufferin pour admirer le soleil qui se couche doucement derrière le fleuve Saint-Laurent, avec le Château Frontenac en toile de fond. Que vous soyez de passage à Québec ou que vous redécouvriez la ville sous un nouvel angle, c’est le genre de panorama dont on ne se lasse jamais, saison après saison.
Où : Terrasse Dufferin, rue des Carrières, Québec, QC
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SE LAISSER PORTER PAR L’EFFERVESCENCE DU FESTIVAL D’ÉTÉ DE QUÉBEC
À l’approche du Festival d’été de Québec, la capitale prend un tout autre visage. Pendant onze jours, les rues, les terrasses et les places publiques vibrent au rythme des spectacles, des découvertes musicales et de l’énergie contagieuse des festivaliers. Pour cette 58e édition, des artistes comme Gwen Stefani, Muse, Kesha, Jelly Roll, Limp Bizkit et Patrick Watson feront partie de la programmation. Que vous ayez déjà vos billets en main ou que vous souhaitiez simplement profiter de l’ambiance qui règne en ville, c’est l’un des moments les plus électrisants de l’été à Québec.
Où : Plusieurs emplacements :
Plaines d’Abraham (grand rassemblement) 835, ave. Wilfrid-Laurier, Québec, QC
Parc de la Francophonie, 758, Grande Allée Est, Québec, QC Place de l’Assemblée-nationale,1086, ave. Honoré-Mercier, Québec, QC
Place D’Youville, 995, place D’Youville, Québec, QC
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EXPLORER LES MULTIPLES VISAGES DU PLAISIRS AU MUSÉE DE LA CIVILISATION
Le plaisir est au cœur de cette nouvelle exposition immersive qui invite à le découvrir sous un angle aussi ludique que fascinant. À travers des installations interactives et un parcours sensoriel, vous explorerez les mécanismes qui s’activent dans notre corps et notre cerveau lorsqu’un bon repas, une chanson ou un fou rire nous procurent du bonheur. Une visite originale qui promet autant de susciter la réflexion que de vous faire sourire, et une belle façon de conclure votre week-end sur une note inspirante.
Où : 85, rue Dalhousie, Québec, QC
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WEEK-END DU 19 JUIN 2026
CÉLÉBRER LA FÊTE NATIONALE SUR LES PLAINES D’ABRAHAM
À quelques jours de la fête nationale, difficile d’imaginer un lieu plus emblématique que les Plaines d’Abraham pour se mettre dans l’ambiance. Que vous prévoyiez célébrer le 24 juin en grand ou que vous ayez simplement envie de profiter de l’effervescence qui règne dans la capitale à l’approche des festivités, c’est un arrêt tout indiqué. De plus, tous les mercredis et vendredis d’été, cet espace iconique accueille une programmation musicale gratuite mettant en vedette des artistes comme The Lost Fingers, Webster, Christopher Hall, Eadsé et Mélissa Ouimet.
Que vous souhaitiez assister à un spectacle en plein air ou simplement profiter de l’atmosphère festive qui règne sur le site, c’est l’endroit tout indiqué pour célébrer la culture d’ici.
Où : Plaines d’Abraham, 835, av. Wilfrid-Laurier, Québec, QC
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FAIRE UNE PAUSE CHEZ OTHERSEA
Mi-café, mi-boutique, Othersea est le genre d’adresse où l’on entre pour déguster l’un de leurs matchas colorés et où l’on repart avec une (ou plusieurs) jolies trouvailles. Installé sur une petite rue tranquille du centre-ville de Québec, l’endroit séduit autant par son ambiance apaisante que par sa sélection de maillots de bain soigneusement choisie.
Un véritable petit oasis urbain où il fait bon ralentir le temps d’une pause.
Où : 525, rue Narcisse-Belleau, Québec, QC
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VIBRER AU RYTHME DU FESTIVAL QUÉBEC JAZZ
Du 25 au 28 juin, le Festival Québec Jazz transformera plusieurs quartiers de la ville en scènes musicales à ciel ouvert. Pour sa huitième édition, l’événement propose une programmation particulièrement riche où se côtoient artistes internationaux, virtuoses du jazz et talents émergents.
Que vous soyez amateur.trice de jazz ou simplement curieux de découvrir ce genre musical, l’ambiance conviviale des concerts en fait une sortie parfaite pour lancer la saison estivale.
Où : Plusieurs adresses à travers la ville
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BRUNCHER AU MAELSTRØM
Avec ses murs de briques rouges, ses planchers de bois d’origine et ses grandes fenêtres baignées de lumière, le Maelstrøm possède tout le charme des adresses où l’on aime s’attarder. Chaque jour, le restaurant propose un brunch créatif mettant à l’honneur les produits de saison de producteurs locaux.
Difficile de résister au pain doré tiramisu ou encore à la tartine garnie de jambon blanc, d’œuf poché et de sauce hollandaise à la moutarde. L’endroit est aussi agréable pour un café matinal que pour prolonger la journée autour d’un cocktail signature.
Où : 181, rue Saint-Vallier E., Québec, QC
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DÉNICHER DES TROUVAILLES DÉCO
Si vous aimez les objets qui ont une histoire et les décors qui sortent de l’ordinaire, La Base Furniture mérite une visite. Après avoir bâti une fidèle communauté autour de ses trouvailles vintage soigneusement sélectionnées, son fondateur a ensuite ouvert sa toute première galerie-boutique à Québec.
On y découvre un mélange inspirant de mobilier, d’objets décoratifs et de pièces uniques qui apportent instantanément du caractère à un intérieur. Le genre d’endroit où l’on risque fortement de repartir avec un item coup de cœur!
Où : 1, Côte Dinan, Québec, QC
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OFFRIR (OU S’OFFRIR) UN BOUQUET
À l’approche de la fête des Pères, pourquoi ne pas remplacer les cadeaux traditionnels par un magnifique arrangement floral? Derrière Saudade se cachent Justine et Camille, deux fleuristes passionnées qui créent des compositions modernes, organiques et résolument élégantes. Inspiré d’un mot portugais évoquant la nostalgie et la beauté des souvenirs, leur atelier invite à ralentir et à contempler les petites choses qui embellissent le quotidien.
Une adresse inspirante pour offrir un peu de beauté à quelqu’un qu’on aime… ou à soi-même.
Où : 291, rue Saint-Vallier E., porte 1, Québec, QC
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SIROTER UN COCKTAIL AU JJACQUES
Restaurant, bar à huîtres ou bar à cocktails? Le Jjacques refuse de choisir et c’est précisément ce qui fait son charme. Dans ce décor feutré réservé aux adultes, tout est pensé pour créer une expérience immersive où les textures, les lumières et l’ambiance sont au rendez-vous.
On craque particulièrement pour la carte de cocktails inspirée de l’univers du transport, qui devient rapidement un sujet de conversation. Une excellente adresse pour commencer (ou terminer) une soirée estivale en beauté.
Où : 341, rue Notre-Dame-des-Anges, Québec, QC
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S’ACCORDER UN MOMENT DE DÉTENTE
Si le rythme effréné des dernières semaines commence à se faire sentir, un détour chez Bodhi pourrait être exactement ce qu’il vous faut. L’adresse propose notamment des massages crâniens inspirés de véritables rituels de bien-être, combinant massage de la tête, de la nuque et des épaules, soins capillaires, vapeur et moment de relaxation profonde.
Le soin d’une durée d’environ 1 h 15 stimule les sens tout en aidant à relâcher les tensions accumulées du quotidien. Une expérience enveloppante qui donne presque l’impression de partir en vacances sans quitter Québec.
Où : 1573, boulevard René-Lévesque O., Québec, QC
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WEEK-END DU 5 JUIN 2026
CÉLÉBRER LE SAVOIR-FAIRE DES DISTILLERIES D’ICI
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SE LAISSER TRANSPORTER PAR LES RÉCITS DE WENDAKE
À la tombée du jour, vous êtes invité.e.s à parcourir un sentier de 1,2 kilomètres où projections, musique, éclairages et récits donnent vie aux traditions, aux mythes et au mode de vie wendat dans une ambiance franchement magique. Poétique, apaisante et spectaculaire à la fois, cette expérience signée Moment Factory est une activité qui vous donnera l’impression d’être entré.e dans un rêve!
Où : 110, rue Grand Chef Thonnakona, Wendake, QC
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SUCCOMBER AUX CRÉATIONS GOURMANDES DE CHOUQUETTE
L’endroit fait également beaucoup parler de lui ces derniers mois, notamment puisque l’équipe a récemment remporté un Laurier dans la catégorie Chef(fe) pâtissier(ère) de l’année, l’une des distinctions les plus prestigieuses de la gastronomie québécoise.
Où : 778, rue Saint-Jean, Québec, QC
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PRENDRE LA POSE SOUS LES PARAPLUIES DU PETIT CHAMPLAIN
Bonne nouvelle pour les adeptes de jolies photos : les célèbres parapluies colorés de la rue du Cul-de-Sac seront de retour dans le Quartier Petit Champlain pour la saison estivale. Cette installation devenue iconique dans le Vieux-Québec transforme la petite rue pavée en décor digne d’une carte postale, parfait pour une promenade ou une petite pause café sous un ciel coloré.
C’est donc officiellement le moment de ressortir votre téléphone et d’aller capturer quelques selfies hautes en couleur dans l’un des endroits les plus photogéniques de la ville. Que vous soyez de passage ou résident.e de Québec, difficile de résister au charme de cette œuvre urbaine qui annonce, année après année, l’arrivée des beaux jours.
Où : Rue du Cul-de-Sac, Québec, QC
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RECONNECTER AVEC LA NATURE
Envie de prendre une grande bouffée d’air frais ce week-end? Le Canyon Sainte-Anne est l’une de ces merveilles naturelles qui réussissent à nous impressionner peu importe le nombre de fois qu’on la visite. Situé à une trentaine de minutes de Québec, le site permet d’admirer une spectaculaire chute de 74 mètres de hauteur et de traverser trois ponts suspendus offrant des points de vue à couper le souffle sur la gorge.
Entre les sentiers, les passerelles vertigineuses et le grondement de l’eau, l’expérience est aussi dépaysante que ressourçante.
Où : 206, route 138 Est, Saint-Joachim, QC
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SE PAYER UNE BONNE BOUFFE AU BATTUTO
Les foodies voudront assurément ajouter Battuto à leur liste d’adresses à essayer au moins une fois dans leur vie. Niché dans le quartier Saint-Roch, ce petit restaurant italien à l’ambiance intime est reconnu pour ses pâtes faites maison, ses ingrédients de saison et sa cuisine aussi simple qu’exceptionnelle.
L’endroit cumule les distinctions depuis plusieurs années (incluant une recommandation du Guide Michelin) au point où les réservations s’envolent souvent en quelques minutes chaque mois. Entre la burrata, les assiettes de pâtes décadentes et la carte des vins soigneusement choisie, c’est le genre d’expérience gastronomique dont on se souvient longtemps.
Où : 527, boul. Langelier, Québec, QC
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S’OFFRIR UNE PAUSE BEAUTÉ BIEN MÉRITÉE
Parfois, la meilleure activité du week-end consiste simplement à ralentir et à prendre un moment pour soi. À Québec, Le Milorde s’est imposé comme une véritable destination beauté où l’on aime s’offrir une parenthèse de douceur entre deux journées bien remplies.
Réputé pour son ambiance élégante et son service attentionné, l’endroit est tout indiqué pour une manucure impeccable avant un mariage, un événement spécial… ou simplement parce que vous avez envie de vous offrir un petit cadeau. On en ressort avec des ongles magnifiques, mais aussi avec l’impression d’avoir pris une vraie pause du quotidien.
Où : 539, rue Saint-Joseph E., Québec, QC
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GOÛTER AUX NOUVEAUTÉS PRINTANIÈRES DU CAFÉ LA MAISON SMITH
Impossible de parler des cafés favoris des gens de Québec sans mentionner Café La Maison Smith, une institution locale qui compte aujourd’hui 12 succursales à travers la région. Celle de Limoilou demeure toutefois l’une des plus appréciées pour son ambiance chaleureuse, son décor lumineux et ses délicieuses viennoiseries.
Cet été, on craque particulièrement pour leurs nouveautés saisonnières, dont les limonades auxquelles il est possible d’ajouter une crème froide pour une touche ultra gourmande. Avec le côté acidulé de la limonade et la texture onctueuse de la crème, c’est le genre de breuvage qui risque de devenir votre go-to lors des journées chaudes.
Où : 201, 3e Ave, Québec, QC
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WEEK-END DU 22 MAI 2026
ADMIRER LES POMMIERS EN FLEURS
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BOUGER POUR UNE BONNE CAUSE
Envie de bouger pour une bonne cause ce week-end? La Coupe Charles-Bruneau est de retour à Québec le 23 mai prochain à la Place Jean-Béliveau d’ExpoCité pour une journée de hockey-balle remplie d’énergie, de solidarité et d’émotions.
Le tournoi amical rassemble des équipes de tous horizons avec un objectif commun : amasser des fonds pour soutenir la recherche sur les cancers pédiatriques et offrir un meilleur avenir aux enfants malades. Même si l’ambiance se veut festive et accessible, l’événement porte une mission profondément touchante qui rappelle à quel point le sport peut rassembler une communauté entière.
Où : 2000, rue de l’Exposition, Québec, QC
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S’OFFRIR UNE BONNE BOUFFE
Pour un souper qui donne l’impression de s’évader en Italie le temps d’une soirée, Tonino est définitivement une adresse à découvrir. Situé à l’écart de l’agitation touristique, le restaurant séduit avec sa cuisine italienne raffinée et authentique, où les pâtes maison et les plats soigneusement exécutés mettent véritablement le savoir-faire à l’honneur.
Parmi les incontournables, difficile de ne pas mentionner le carpaccio de bœuf, duxelle et glace au vin rouge en entrée, ainsi que les fusilloni aux champignons, noisettes et burrata, un plat aussi réconfortant qu’élégant!
Où : Tonino, 1274, av. du Chanoine-Morel, Québec, QC
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VIVRE DES SENSATIONS FORTES
Si vous avez envie d’ajouter un peu d’adrénaline à votre week-end, cette descente guidée dans le canyon de la rivière Jacques-Cartier risque de vous en mettre plein la vue. Sur près de 9,5 km, on navigue entre des parois de schiste impressionnantes pouvant atteindre 75 mètres de hauteur, des rapides excitants et des paysages sauvages parmi les plus spectaculaires de la région.
L’activité convient autant aux familles en quête d’aventure qu’aux amateurs de sensations fortes qui veulent sortir un peu de leur routine habituelle. Gros coup de cœur aussi pour le côté immersif de l’expérience : un accès exclusif au canyon, l’inclusion de photos souvenirs et même la possibilité d’observer le saumon atlantique grâce à un observatoire submergé.
Où : Rivière Concept, 10, QC-138, Donnacona, QC
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CÉLÉBRER L’ANNIVERSAIRE DU CAFÉ MILA
Le Café Mila célébrera déjà son deuxième anniversaire le 30 mai prochain avec une programmation festive qui promet d’animer le quartier Limoilou. Dès 16 h, l’établissement dévoilera officiellement Mila Buvette, son nouveau concept en formule « after hours », mettant à l’honneur un menu de tapas véganes ainsi qu’une sélection de vins d’importation privée.
Musique, terrasse, bar extérieur et ambiance conviviale seront également au rendez-vous pour souligner l’occasion. Une belle adresse à découvrir (ou redécouvrir) pour profiter des premières soirées estivales!
Où : 986, 3e ave., Québec, QC
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S’OFFRIR UN MOMENT DE DÉTENTE
Si vous ressentez le besoin de ralentir un peu le rythme ce week-end, le Spa Sibéria est une destination à découvrir afin pour décrocher complètement du quotidien. Niché en pleine nature, l’endroit mise sur une expérience de bien-être immersive où bains nordiques, saunas, espaces de détente et soins sont pensés pour procurer un véritable moment de répit.
Depuis son ouverture en 2005, le spa s’est forgé une réputation enviable grâce à son approche chaleureuse et humaine, où tout semble conçu pour inviter à la détente. Un bel endroit pour s’offrir une pause bien méritée.
Où : 339, rue de Genève, Québec, QC
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FAIRE DES TROUVAILLES SECONDE MAIN
Envie de dénicher des pièces uniques pour votre décor ce week-end? Difficile de passer chez Demain Peut-Être sans tomber sur une pièce pleine de caractère à ramener à la maison.
L’endroit propose une sélection soigneusement choisie de meubles, objets décoratifs et accessoires de seconde main qui misent autant sur le caractère que sur l’élégance intemporelle. Une belle façon de magasiner autrement, de dénicher des objets qui ont un peu d’histoire afin d’agrémenter sa propre déco.
Où : 226, rue Notre Dame, Donnacona, QC
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