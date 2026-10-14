Que vous soyez adepte de plein air, fan de découvertes culturelles ou simplement en quête de moments de détente, la métropole regorge d’activités pour vous faire vibrer.

Entre les sorties estivales, les événements uniques et les plaisirs gourmands, il y a de quoi plaire à tous!

Zoom sur les activités à faire à Montréal et ses environs ce week-end.