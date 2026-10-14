Que vous soyez adepte de plein airfan de découvertes culturelles ou simplement en quête de moments de détente, la métropole regorge d’activités pour vous faire vibrer. 

Entre les sorties estivales, les événements uniques et les plaisirs gourmands, il y a de quoi plaire à tous!

Zoom sur les activités à faire à Montréal et ses environs ce week-end.

WEEK-END DU 16 OCTOBRE

DÉNICHER DES TRÉSORS MODE À PRIX DOUX

Passionné.e.s de mode? La Grande Braderie de mode québécoise sera de retour du 15 au 18 octobre pour quatre journées de magasinage qui promettent de belles découvertes! Réunissant chaque édition des dizaines de designers d’ici, cet événement permet de mettre la main sur des vêtements, des accessoires et des pièces de collections précédentes à prix réduits, avec des rabais pouvant atteindre 80 %.

C’est aussi une belle occasion de découvrir de nouvelles marques québécoises, de rencontrer les créateurs derrière ses coups de cœur et de renouveler sa garde-robe tout en encourageant le talent local.

Où : 350, rue Saint-Paul E., Montréal, QC

 

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RETOMBER EN ENFANCE À LA FÊTE FORAINE

Il ne reste que quelques jours pour profiter de la Foire d’automne du Vieux-Port de Montréal, qui prendra fin ce dimanche 18 octobre! Avec sa vingtaine de manèges, ses jeux d’adresse et ses kiosques de gourmandises, l’événement transforme les quais en véritable fête foraine aux couleurs de la saison.

Que vous ayez envie de faire le plein de sensations fortes ou simplement de retrouver le plaisir des jeux de fête foraine, l’endroit promet une sortie aussi amusante en famille qu’entre ami.e.s.

Où : Quai Jacques-Cartier, rue de la Commune E., Montréal, QC

SAVOURER LES CLASSIQUES CHEZ MAGGIE OAKES

Il y a de ces adresses qui traversent les années sans perdre leur charme, et Maggie Oakes, qui célèbre son 10e anniversaire, en fait partie! Niché au cœur du Vieux-Montréal, ce restaurant propose une cuisine généreuse où les grands classiques de la bistronomie française occupent une place de choix. Au menu, on retrouve notamment des beignets de morue frits, une toast aux escargots, une soupe à l’oignon bien réconfortante, sans oublier les incontournables steak-frites et demi-poulet.

Le tout dans un décor élégant et chaleureux qui donne envie de prolonger le plaisir autour d’un bon verre de vin. Une belle excuse pour redécouvrir cette adresse emblématique du quartier!

Où : 426, place Jacques-Cartier, Montréal, QC

FRISSONNER AU COEUR D’UN THRILLER IMMERSIF

À l’approche de l’Halloween, OASIS immersion s’apprête à transformer le Palais des congrès de Montréal en un univers où le suspense et l’horreur prennent vie. Présenté les 22, 29 et 30 octobre au Palais des congrès de Montréal, Le Veilleur est un thriller psychologique immersif imaginé en collaboration avec l’autrice et créatrice de contenu Romy Victory. Au fil d’un récit mystérieux où il est question de disparitions et d’une présence inquiétante, les projections à 360 degrés et les effets sonores enveloppants viendront brouiller vos repères.

Particularité de l’expérience : Romy Victory sera elle-même sur place pour guider le public à travers cette aventure où le suspense promet d’être au rendez-vous. Une sortie à réserver dès maintenant pour se mettre dans l’ambiance de l’Halloween!

Où : 301 Rue Saint-Antoine O., Montréal, QC

 

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PLONGER DANS L’UNIVERS GLAMOUR DU BURLESQUE

Paillettes, plumes, costumes flamboyants et numéros audacieux : le Festival Burlesque de Montréal promet d’en mettre plein la vue! Sous l’impulsion de Scarlett James, cet événement haut en couleur fait revivre l’ambiance des cabarets d’autrefois en réunissant des artistes du burlesque d’ici et d’ailleurs.

Au programme, des performances qui mélangent humour, danse, musique et effeuillage artistique, le tout dans une atmosphère aussi glamour que festive. Une belle occasion de découvrir cet art de la scène qui célèbre la créativité, l’expression de soi et la diversité!

Où : 1225, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

ADMIRER LES COULEURS D’AUTOMNE AU MONT SAINT-HILAIRE

L’automne est sans doute l’une des plus belles saisons pour découvrir le mont Saint-Hilaire et ses paysages colorés. Située à moins d’une heure de Montréal, la Réserve naturelle Gault propose plusieurs sentiers de randonnée qui permettent de s’aventurer au cœur de la forêt et d’admirer les érables aux teintes flamboyantes.

Selon le parcours choisi, vous pourrez profiter d’une promenade tranquille sous les arbres ou relever un défi un peu plus sportif pour atteindre l’un des points de vue sur la région (le sommet Pain de Sucre offre un panorama particulièrement impressionnant!) Après votre ascension, profitez-en pour aller dans un des marchés ou vergers avoisinants pour casser la croûte!

Où : 422, chem. des Moulins, Mont-Saint-Hilaire, QC

ENCOURAGER LE CANADIEN AUTOUR D’UN BON REPAS

La saison de hockey est de retour et toutes les raisons sont bonnes pour enfiler son chandail bleu-blanc-rouge et encourager les Canadiens de Montréal! Ce samedi 17 octobre, alors que le CH affrontera les Sabres de Buffalo, pourquoi ne pas faire un arrêt au restaurant Lloyd, situé à quelques pas du Centre Bell?

Pour l’occasion, l’établissement propose un menu spécial d’avant-match, parfait pour se régaler avant d’aller encourager son équipe préférée. Si vous préférez profiter de l’ambiance sans vous rendre à l’aréna, le Lloyd est aussi une belle adresse pour regarder une partie de hockey autour d’un bon repas et/ou d’un verre entre ami.e.s. Go Habs Go!

Où : 1050, rue De La Gauchetière O., Montréal, QC

SILLONNER LA ROUTE DES VINS DE BROME-MISSISQUOI

Et si vous profitiez des couleurs d’automne pour partir à la découverte des vignobles des Cantons-de-l’Est? Avec ses 160 kilomètres de parcours et ses 23 vignobles, la Route des vins de Brome-Missisquoi propose une belle escapade à faire en couple ou entre ami.e.s. Au fil des arrêts, vous pourrez découvrir le savoir-faire des producteurs d’ici, déguster des vins québécois et admirer les paysages vallonnés de la région, particulièrement magnifiques à cette période de l’année. Une excellente façon de prolonger les plaisirs de l’automne tout en faisant quelques découvertes gourmandes!

Où : Située dans les Cantons-de-l’Est, la Route des vins de Brome-Missisquoi regroupe 23 vignobles à visiter

FAIRE UNE PAUSE GOURMANDE AUX TERRASSES DU CENTRE EATON

Une virée magasinage au centre-ville de Montréal, ça ouvre l’appétit! Pour reprendre des forces entre deux boutiques, direction Les Terrasses du Centre Eaton, un espace de restauration qui fait un clin d’œil à l’héritage des anciennes Terrasses du complexe commercial. On y retrouve plusieurs comptoirs proposant des cuisines variées, de quoi satisfaire les envies gourmandes de chacun.

Parmi les options à découvrir, Piri Piri mérite particulièrement le détour pour ses généreuses assiettes de poulet grillé, aussi savoureuses que réconfortantes. Une adresse pratique à garder en tête pour une pause dîner lors de votre prochaine escapade au centre-ville!

Où : 705, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC

ACTIVER SON CÔTÉ COMPÉTITIF

Les jeux vidéo sortent de l’écran et prennent vie au Quartier DIX30, à Brossard, avec l’arrivée d’Activate, qui ouvre sa toute première succursale au Québec. Le concept propose 14 salles de jeux interactives où la technologie réagit en temps réel à vos mouvements, avec plus de 100 défis qui mettent à l’épreuve votre vitesse, votre agilité, votre mémoire et votre esprit d’équipe.

Parcours de lasers, jeux de précision et épreuves qui demandent autant de stratégie que de coordination; préparez-vous à bouger, à rire et à faire preuve d’un peu de compétition amicale. Une activité parfaite pour changer du traditionnel souper entre ami.e.s!

Où : Unité 30-9750 boul. Leduc, Brossard, QC

 

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WEEK-END DU 2 OCTOBRE

VIVIRE LE DESIGN AUTREMENT AVEC DADA

Montréal accueille un tout nouveau rendez-vous créatif cet automne avec DADA, qui prendra possession de l’ancienne usine RCA de Saint-Henri les 1er et 2 octobre. Avec Sarah-Jeanne Labrosse comme ambassadrice, cette première édition délaissera les traditionnels kiosques pour proposer un parcours immersif composé d’installations à mi-chemin entre l’art et l’aménagement, de conférences, d’ateliers et de laboratoires créatifs.

Une quarantaine d’artisans sélectionnés par le directeur artistique Nicholas Sangaré se joindront également à des noms comme IKEA, Montauk, Luminaire Authentik et Karim Zariffa pour présenter pièces uniques et séries limitées. Une belle façon de découvrir le design en sortant justement du cadre du traditionnel salon.

Où : 4415, rue Saint-Antoine O., Montréal, QC

 

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PRENDRE L’AIR AVEC TOUTOU AU MONT-SAINT-BRUNO

Les premières couleurs commencent tranquillement à faire leur apparition, et c’est peut-être tout ce qu’il nous fallait pour avoir envie d’enfiler nos espadrilles et de partir marcher en forêt. Du côté du parc national du Mont-Saint-Bruno, plusieurs sentiers permettent de profiter de l’air frais et des paysages automnaux en compagnie de votre chien.

Une belle idée pour ralentir un peu, s’immerser en nature et offrir une sortie qui risque de plaire autant à toutou qu’à vous. Ajoutez un café chaud au retour et vous obtenez une matinée d’automne pas mal parfaite.

Où : 330, rang des 25 E., Saint-Bruno-de-Montarville, QC

MAGASINER LES ESSENTIELS D’AUTOMNE DE GIRL CRUSH

Les adeptes de Girl Crush auront bientôt une nouvelle adresse où magasiner leurs morceaux préférés en personne. Déjà présente à Place Ste-Foy, en plus de son entrepôt-boutique de Saint-Léonard, la marque montréalaise bien-aimée pour ses vêtements aussi confortables que tendance s’installe maintenant à Laval. C’est l’occasion parfaite pour découvrir les nouveautés, toucher les matières et essayer les fameux matching sets avant de faire son choix. Disons que cette nouvelle ouverture tombe plutôt bien avec l’arrivée officielle de la saison la plus cozy!

Où : 3035, boulevard Le Carrefour, Laval, QC

 

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S’OFFRIR UN MOMENT DE DÉTENTE INSPIRÉ DE LA FORÊT

Et si une petite escapade en forêt pouvait se vivre… directement sur l’eau? Bota Bota vient tout juste de lancer Canopée, un nouveau soin du visage de 60 minutes développé avec Éminence Organic Skin Care et inspiré du forest bathing. Le rituel mise notamment sur des champignons adaptogènes comme le shiitake, le reishi et le champignon des neiges, en plus d’intégrer des Gua Sha chauds pour détendre les tissus du visage et prolonger la sensation de réconfort.

Une jolie façon de ralentir un peu et d’accueillir l’automne en mode bien-être.

Où : 535, rue de la Commune O., Montréal, QC

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PASSER UNE SOIRÉE AU CAF’CONC’

Le Caf’Conc’ du Marriott Château Champlain renouvelle sa programmation pour l’automne et multiplie les raisons d’y passer une soirée. En plus de ses rendez-vous musicaux, l’adresse accueillera désormais des soirées d’humour les 8 et 29 octobre, 12 novembre et 10 décembre, ainsi que des soirées cabaret qui viendront ajouter un peu de variété à la saison.
La formule conviviale permettra notamment de découvrir plusieurs humoristes au cours d’une même soirée, tout en profitant de l’ambiance feutrée de l’endroit. De quoi donner envie de troquer une soirée tranquille à la maison pour une sortie en ville cet automne.

Où : 1050, rue De la Gauchetière O., Montréal, QC

PLONGER DANS L’HIVER LE TEMPS D’UN DÉFILÉ

Même si l’automne vient à peine de commencer, ROYALMOUNT compte bien nous transporter directement au cœur de l’hiver le 1er octobre. Pour la deuxième édition de son Défilé Hiver, le parc urbain se transformera en décor d’après-ski vintage alors que défileront les collections de marques comme Rudsak, Moose Knuckles, Quartz Co., Michael Kors et Maison Marie Saint Pierre.

Présenté dès 19 h, l’événement est gratuit et ouvert au public, sur réservation, puis la soirée se poursuivra du côté du bar LE FOU FOU pour l’après-show. Avec sa mise en scène immersive qui nous avait particulièrement charmés lors de la première édition, ce défilé risque de nous donner envie de ressortir nos plus beaux manteaux beaucoup plus tôt que prévu.

Où : 5050, chemin de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal, QC

 

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COMMENCER LA JOURNÉE DU BON PIED CHEZ CAMS

À force d’entendre parler des fameux sandwichs déjeuner de Cams, difficile de ne pas avoir envie d’aller vérifier par nous-mêmes s’ils sont à la hauteur de leur réputation. Derrière cette cantine matinale du Plateau-Mont-Royal se trouve notamment Camilo Lapointe-Nascimento, gagnant de Les Chefs! en 2020 et cofondateur de Menu Extra, qui propose avec son associé Jonatan Jimenez des sandwichs servis sur un pain plat maison fraîchement préparé.

Parmi ceux qui nous font particulièrement de l’œil, le SLT-Matin combine œuf tourné, saucisse smashée, fromage fumé, tomate, laitue, mayonnaise à la ciboulette et jalapeños marinés.

Disons qu’avec un déjeuner pareil, la journée commence déjà sur une pas pire bonne note.

Où : 433, rue de Bienville, Montréal, QC

 

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FLÂNER PARMI LES BEAUX OBJETS DE CHEZ V DE V

Parfois, une petite virée dans une jolie boutique suffit pour réveiller nos envies de décorer. Avec son univers chaleureux et son petit côté vintage, V de V fait partie de ces adresses où l’on entre simplement pour regarder et d’où l’on risque de ressortir avec une belle trouvaille. Vaisselle, accessoires déco, petits objets pour la maison et belles idées-cadeaux s’y côtoient dans un décor qui donne envie de prendre son temps et de fouiller un peu partout.

Une adresse qu’on aime particulièrement pour dénicher le petit détail qui donnera envie de passer encore plus de temps à la maison cet automne.

Où : 5042, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

VOIR MONTRÉAL DEVENIR LE TERRAIN DE JEU DES MEILLEURS CYCLISTES AU MONDE

Pas besoin d’être un.e passionné.e de vélo pour se laisser gagner par l’effervescence! Du 20 au 27 septembre, les Championnats du Monde Route UCI réuniront à Montréal quelque 1 000 des meilleur.e.s cyclistes de la planète pour 13 épreuves disputées en bonne partie dans les rues de la métropole.
Le public pourra assister gratuitement aux courses à plusieurs endroits le long du parcours, en plus de profiter de zones de supporteur.trice.s, d’écrans géants et de différentes animations qui feront vibrer la métropole au rythme de l’événement. Une occasion plutôt rare de voir Montréal se transformer, le temps de quelques jours, en véritable terrain de jeu pour l’élite mondiale du cyclisme.

Où : Plusieurs endroits à travers la ville

 

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FAIRE LE PLEIN D’INSPIRATION BEAUTÉ

Envie de rafraîchir votre routine beauté pour l’automne? Du 18 au 20 septembre, les Galeries d’Anjou accueilleront la toute première édition de L’Atelier Beauté, un rendez-vous gratuit consacré à la mode, à la beauté et au bien-être. Pendant trois jours, vous pourrez notamment profiter de retouches maquillage avec MAC, découvrir les couleurs qui vous mettent le mieux en valeur grâce à des analyses personnalisées, obtenir des conseils en colorimétrie capillaire ou encore repartir avec un portrait professionnel réalisé et retouché sur place.

Fragrances, soins et nouveautés beauté compléteront aussi la programmation. Une jolie occasion de prendre un peu de temps pour soi et, qui sait, de trouver l’inspiration pour accueillir la nouvelle saison avec un petit vent de changement!

Où : 7999, boul. des Galeries d’Anjou, Montréal, QC

 

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S’ATTABLER POUR UN BRUNCH À LA FRANÇAISE

Il y a quelque chose de particulièrement agréable à s’attabler longuement pour bruncher lorsque les matinées commencent à se rafraîchir. Au cœur du Sofitel Montréal Le Carré Doré, le RENOIR propose chaque dimanche son buffet signature imaginé sous la direction du chef exécutif Olivier Perret. Viennoiseries artisanales, classiques d’inspiration française, produits de saison et desserts raffinés composent l’expérience, qui fait également la part belle au terroir québécois.

Une belle adresse pour ralentir un peu, se retrouver autour d’une jolie table et étirer votre week-end.

Où : 1155, rue Sherbrooke O., Montréal, QC

 

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RALENTIR LE TEMPS D’UNE MÉDITATION

Et si vous profitiez du changement de saison pour vous accorder un vrai moment de pause? À l’occasion du World Wellness Weekend, les cinq établissements Strøm proposeront gratuitement, le 18 septembre, leur atelier Synergie des sens. L’expérience combine la chaleur du sauna sec à la méditation de pleine conscience et à la cohérence cardiaque, le tout accompagné des vibrations enveloppantes d’un bol de cristal.

Offert à plusieurs reprises au cours de la journée, le rituel invite à ralentir, à respirer profondément et, surtout, à décrocher du rythme effréné du quotidien. Une parenthèse bien-être qui arrive à point nommé alors que l’automne commence doucement à s’installer.

Où : Au sein de tous les établissements Strøm

 

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AVOIR UNE LONGUEUR D’AVANCE SUR LES TROUVAILLES D’AUTOMNE

Avis aux fans de belles trouvailles à petits prix : un tout nouveau Marshalls ouvrira ses portes le 21 septembre au Centre Eaton de Montréal, au niveau du métro. Mais vous pourriez même prendre un peu d’avance! Les membres TJXSTYLE+ Canada pourront découvrir la nouvelle adresse et y magasiner en primeur ce dimanche 20 septembre, de 10 h à 12 h, avant son ouverture officielle au grand public.

Avec l’arrivée de l’automne, voilà une bonne excuse pour partir à la recherche de quelques nouveaux morceaux pour sa garde-robe ou de jolies trouvailles pour donner un petit air de saison à la maison.

Où : 705, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC

 

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METTRE UN PEU DE PIQUANT DANS SON WEEK-END

Avis à celles et ceux qui aiment quand leurs sorties ont un peu de mordant! Le 19 septembre, La Pimenterie célèbre ses 10 ans avec la toute première édition du Petit Carnaval du Grand Piment, une grande fête gratuite qui animera la rue Dandurand de 11 h à 22 h. Au programme : DJ, fanfare, bouffe festive, bières locales, activités familiales et, évidemment, suffisamment de sauces piquantes pour mettre vos papilles à l’épreuve.
L’occasion marquera aussi l’inauguration d’une murale monumentale signée par l’artiste Julian Palma. Une belle excuse pour faire un détour dans la Petite-Italie et ajouter un peu de piquant à votre samedi!

Où : 2251, rue Dandurand, Montréal, QC

 

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PROFITER D’UNE DERNIÈRE POUTINE ESTIVALE

Si l’arrivée de l’automne réveille déjà vos envies de comfort food, voici une sortie qui devrait vous plaire. Après avoir sillonné le Québec tout l’été, le Grand PoutineFest fera son dernier arrêt de la saison au Marché Central, du 18 au 20 septembre. Pendant trois jours, vous pourrez vous régaler de différentes déclinaisons du célèbre trio frites, sauce et fromage en grains, le tout dans une ambiance festive ponctuée de musique et d’animations.

Une façon plutôt gourmande de faire doucement ses adieux à l’été!

Où : 9187, boul. de l’Acadie, Montréal, QC

FLÂNER DANS UNE NOUVELLE ADRESSE DÉCO

Si une escapade à Knowlton figure à votre programme cet automne, voici une nouvelle adresse à ajouter à votre itinéraire. Chez Lucienne s’est récemment installée au cœur du village avec une boutique déco pensée comme un endroit où l’on prend plaisir à ralentir, à observer et à se laisser inspirer. On y découvre une sélection d’objets soigneusement choisis, présentés dans un univers où chaque petit recoin semble raconter sa propre histoire.

Le genre d’endroit où l’on entre simplement pour jeter un coup d’œil et d’où l’on risque fort bien de repartir avec une nouvelle idée pour la maison (et une bonne raison de prolonger sa balade dans les Cantons-de-l’Est).

Où : 576, chem. Knowlton, Knowlton, QC

TROUVER SON NOUVEAU REPAIRE DE QUARTIER

Café le matin, lunch entre ami.e.s, pizza au souper ou dernier verre en soirée : Au Coin est le genre d’adresse qui s’adapte à toutes les envies. Installé au coin de Fairmount et Jeanne-Mance, ce café-bar à vin du Mile End accueille les Montréalais.e.s tous les jours, de 7 h à 1 h, sans réservation.

Côté cuisine, les pizzas occupent une place de choix avec leur pâte au levain maison, accompagnées d’une sélection de petites assiettes et de plats qui évoluent au fil des saisons. Une adresse chaleureuse où l’on peut aussi bien commencer sa journée autour d’un café que la terminer autour d’une bonne bouteille.

Où : 275, av. Fairmount O., Montréal, QC

 

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WEEK-END DU 4 SEPTEMBRE

FAIRE VOYAGER SES PAPILLES JUSQU’AU MEXIQUE

Pas besoin de prendre l’avion pour goûter aux saveurs du Mexique ce week-end. Du 5 au 7 septembre, le Taco Fest transformera le Quai de l’Horloge en véritable fiesta gourmande avec plus de 125 créations de tacos à découvrir, accompagnées d’une sélection de tequilas, de mezcals et de cocktails mexicains.
Entre deux bouchées, vous pourrez profiter des prestations musicales et des différentes animations avant de voter pour votre taco coup de cœur. Une sortie qui promet de faire durer l’ambiance des vacances encore quelques jours, les pieds dans le Vieux-Port.

Où : 1, rue Port-de-Montréal, Montréal, QC

 

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DANSER AU RYTHME D’UNE SUPÉRETTE DES ANNÉES 90

Un petit air de fête latine s’installera au cœur du centre-ville cette semaine. Du 10 au 13 septembre, le Centre Eaton de Montréal transformera sa Cour centrale en Supérette Eaton, un espace éphémère inspiré de l’ambiance chaleureuse des dépanneurs de quartier et des bodegas latines des années 90.

Au programme : prestations de DJ, cours de danse (dont des séances de salsa), photobooth rétro, expérience maquillage et quelques surprises à découvrir sur place. Une escale gratuite et colorée qui pourrait bien donner envie de se déhancher entre deux séances de magasinage.

Où : 705, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC

SIROTER SA ROUTINE BEAUTÉ

Et si votre prochaine pause smoothie se transformait en petit rituel beauté? Du 5 au 7 septembre, Reversa s’associe au Margot Bar à Jus pour proposer une création en édition limitée à base de collagène végane, de baies de goji et d’argousier du Québec. Inspiré de la tendance « Drink Your Skincare », le smoothie offre une façon plutôt gourmande de découvrir certains des ingrédients phares de la marque canadienne.

En bonus : des échantillons Reversa seront également remis à l’achat d’un smoothie, histoire de poursuivre l’expérience beauté une fois de retour à la maison.

Où : 4615, rue Notre-Dame O., Montréal, QC

 

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CÉLÉBRER LA RENTRÉE DANS LE QUARTIER LATIN

La rentrée prend des airs de grande fête dans le Quartier latin cette année. Du 8 au 12 septembre, La belle grosse rentrée réunira pour la première fois les principales institutions du quartier autour de plus de 60 activités, allant des concerts aux spectacles d’humour, en passant par les performances, conférences et animations de rue.

L’occasion parfaite de se laisser porter d’une découverte à l’autre et de redécouvrir ce secteur emblématique sous un nouveau jour. Vous êtes plutôt du type oiseau de nuit? Il sera possible de prolonger les festivités dans les bars participants jusqu’à 6 h du matin.

Où : principalement le long de la rue Saint-Denis, entre la rue Sherbrooke et le boulevard René-Lévesque

PARTIR À LA RECHERCHE DU MEILLEUR BURGER

Et si votre prochain souper contribuait à couronner le meilleur burger au Canada? Du 1er au 7 septembre, La Semaine du Burger célèbre son 15e anniversaire en renouant avec sa formule compétitive : des restaurants d’un peu partout au pays proposeront leurs créations dans l’espoir de séduire à la fois le public et le jury.

À Montréal, profitez-en pour partir à la découverte de quelques adresses, goûter à leurs burgers spécialement imaginés pour l’occasion et voter pour votre favori. Petit détail qui rend l’expérience encore plus savoureuse : une partie du prix remis au restaurant gagnant sera versée à Banques alimentaires Canada.

Où : Plusieurs établissements participants à travers la ville

S’ÉVADER DANS LES CANTONS-DE-L’EST LE TEMPS DU LONG WEEK-END

Pas besoin de partir bien loin pour avoir l’impression de décrocher complètement. Profitez du long week-end pour mettre le cap sur Bromont, où le Residence Inn constitue un joli point de départ pour enfiler vos chaussures de randonnée, essayer le vélo de gravelle ou simplement flâner dans les commerces des environs. Après une journée à explorer la région, regagnez l’hôtel pour vous rafraîchir dans la piscine avant de prendre de la hauteur au restaurant et admirer le soleil se coucher sur les montagnes.

Une escapade qui combine juste assez d’aventure et de douceur pour revenir à la maison avec l’impression d’être parti.e beaucoup plus longtemps.

Où : 25, rue des Pentes, Bromont, QC

PASSER DU SOUPER À LA PISTE DE DANSE

Pourquoi choisir entre une bonne table et une soirée animée quand on peut avoir les deux au même endroit? Installé dans l’ancien Time Supper Club, Alia réinvente l’adresse mythique de la rue Saint-Jacques avec un concept de restaurant-club où l’ambiance évolue au fil des heures.

Commencez la soirée autour de plats d’inspiration méditerranéenne comme les côtelettes d’agneau grillées, la pieuvre ou le caccio double truffe, puis laissez les cocktails et les DJ prendre doucement le relais.

Où : 997, rue Saint-Jacques, Montréal, QC

 

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RETOMBER EN ENFANCE LE TEMPS D’UNE SUCRERIE

Une balade dans le Vieux-Port est toujours une bonne excuse pour s’offrir une petite douceur, et celle-ci risque de réveiller quelques souvenirs. Queues de Castor et McCain réunissent pour la première fois deux classiques bien connus au pays avec la Pointe du Canada, une pâtisserie chaude garnie de tartinade à la vanille, d’un filet de chocolat et, surtout, d’une pointe de gâteau au chocolat Deep’n Delicious.

Une combinaison délicieusement nostalgique à déguster en se promenant au bord de l’eau pour prolonger encore un peu les plaisirs de l’été.

Où : 123, rue de la Commune E., Montréal, QC

 

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CÉLÉBRER LE RETOUR DE LA SAISON DES POMMES

S’il y a une sortie qui donne instantanément l’impression que l’automne est arrivé, c’est bien une journée passée dans les vergers. Au Domaine Lafrance, à Saint-Joseph-du-Lac, profitez du retour de l’autocueillette pour remplir votre sac de Honeycrisp, de Rosinette ou de PrimeGold avant de prolonger la visite autour d’un beigne aux pommes ou d’un repas aux saveurs de saison au Bistro Le Lafrance.

Les fins de semaine, balades en tracteur, jeux pour les enfants et prestations musicales viennent compléter l’expérience. Une jolie façon de renouer avec ce petit rituel automnal qui fait presque autant plaisir que la première bouchée dans une pomme fraîchement cueillie

Où : 1473, chem. Principal, Saint-Joseph-du-Lac, QC

 

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FAIRE LA FÊTE POUR UNE BONNE CAUSE

Sortir en semaine tout en contribuant à une cause qui nous tient à cœur? Voilà une excellente raison de prolonger un peu votre soirée. Le 10 septembre, l’Après-Bal des Grands Cœurs investira le Marché Bonsecours pour rassembler les jeunes professionnel.le.s au profit de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal et de l’avancement de la médecine cardiovasculaire.

Cette édition accueillera également la nouvelle ambassadrice Pascale Marineau, elle-même ancienne patiente de l’Institut, qui souhaite notamment sensibiliser une nouvelle génération aux enjeux de santé cardiovasculaire touchant les femmes. Une soirée où plaisir et engagement iront joliment de pair.

Où : 350, rue Saint-Paul E., Montréal, QC

PLONGER DANS UNE FORÊT AUX COULEURS D’AUTOMNE

Pas besoin de quitter la ville pour commencer à sentir l’automne s’installer. Jusqu’au 28 octobre, le Jardin d’automne du CF Carrefour Laval propose une escapade immersive au cœur d’une forêt enchantée peuplée de papillons monarques géants et de lucioles lumineuses, où les parfums de pomme, de cèdre et de feu de camp accompagnent la promenade.

Profitez-en pour découvrir les installations photogéniques, participer à l’un des ateliers mensuels de fabrication de bougies ou simplement vous laisser envelopper par l’ambiance de la saison. Une sortie gratuite qui risque de donner envie de ressortir les tricots plus tôt que prévu.

Où : 3035, boulevard Le Carrefour, Laval, QC

 

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WEEK-END DU 28 AOÛT

VIVRE L’AMBIANCE D’UN MATCH DES ROSES DE MONTRÉAL

L’engouement autour des Roses de Montréal ne cesse de grandir, et leur prochain match au Stade Saputo promet une expérience qui va bien au-delà des 90 minutes de jeu.
À l’occasion de l’affrontement contre les Halifax Tides, les partisan.e.s pourront participer à une activation immersive signée Bioderma, comprenant des défis de soccer, un photobooth et quelques surprises.
Une sortie qui idéale pour découvrir l’effervescence entourant l’équipe féminine montréalaise.

Où : Stade Saputo, 4750, rue Sherbrooke E., Montréal, QC

 

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DÉCOUVRIR UNE EXPÉRIENCE BEAUTÉ SIGNÉ ARMANI

Les adeptes de maquillage voudront garder un œil sur le pop-up Dolci Blush de Giorgio Armani Beauty, qui s’installera à Montréal du 26 au 30 août. À bord de son emblématique Apecar italien, la marque invitera les passant.e.s à découvrir ses nouveaux fards à joues Dolci Blush dans une ambiance inspirée de la dolce vita.
Installée successivement près du Sephora du Centre Eaton puis du Pharmaprix de la Place Ville Marie, cette expérience éphémère constitue une belle excuse pour ajouter une touche de beauté à une journée passée au centre-ville.

Où : 705, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC

 

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VOYAGER SANS QUITTER LA VILLE

Envie de découvrir de nouvelles saveurs sans quitter Montréal? Direction BOUS, une toute nouvelle adresse du Golden Square Mile qui met à l’honneur la richesse de la cuisine persane dans un décor élégant et soigneusement pensé.

L’expérience va bien au-delà de l’assiette : tout est pensé pour favoriser les échanges, la découverte et le plaisir de se réunir autour d’un bon repas. Une belle façon de s’offrir un dépaysement gourmand et de découvrir un pan de la culture iranienne.

Où : 1310, rue Sherbrooke O., Montréal, QC

FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE AU PARC URBAIN DE ROYALMOUNT

Envie de ralentir, de bouger ou simplement de profiter des derniers beaux jours de l’été? Cette fin de semaine, le Parc urbain de ROYALMOUNT propose une programmation qui conjugue bien-être, musique et ambiance estivale. Entre un Pilates sous la pleine lune le vendredi soir, une séance de remise en forme en plein air le dimanche matin et un Sun Club inspiré des clubs de plage d’Ibiza avec DJ, mocktails et bouchées, chacun.e y trouvera une bonne raison d’y faire un tour.

Une belle façon de profiter des derniers week-ends estivaux avant la rentrée.

Où : 5050, chemin de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal, QC

PROLONGER SON MOMENT DE BIEN-ÊTRE APRÈS L’ENTRAÎNEMENT

Le mois de septembre sera placé sous le signe du mouvement et des soins de la peau au B52 Wellness Club. Grâce à une collaboration avec Thayers, les membres et les invité.e.s pourront découvrir une programmation spéciale comprenant des cours thématiques, des produits à tester après l’entraînement, un smoothie exclusif et même un produit offert à rapporter à la maison. Une façon originale d’ajouter une touche de douceur à sa routine sportive.

Où : 901, rue Lenoir, Suite A-120, Montréal, QC

 

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TERMINER LES VACANCES AUTOUR D’UNE HISTOIRE

Pour profiter d’un dernier moment tout doux avant la rentrée, La Maison Générale convie les familles à une Heure du conte gratuite ce dimanche 30 août. Dès 10 h, les petit.e.s pourront se laisser transporter par une histoire racontée par Marie-Christine, tandis que les adultes en profiteront pour savourer un café ou une pâtisserie dans l’espace salon de thé-café de la boutique.

La lecture d’une trentaine de minutes offre une jolie occasion de ralentir en famille et de terminer les vacances d’été sur une note chaleureuse. Les places étant limitées, mieux vaut prévoir son arrivée à l’avance.

Où : 237, avenue Laurier O., Montréal, QC

 

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CÉLÉBRER LE RETOUR DES SAVEURS D’AUTOMNE

S’il y a un signe qui annonce officiellement l’arrivée de l’automne, c’est bien le retour des boissons saisonnières chez Starbucks. En plus de retrouver les grands classiques comme le Latte à la citrouille épicée, vous pourrez découvrir plusieurs nouveautés, dont un Matcha glacé à la crème de citrouille, un Latte au pain aux bananes ainsi qu’un étonnant Chaï-cidre glacé.

Pour accompagner le tout, la chaîne propose également de nouvelles mini-tartes préparées au Canada et un adorable gâteau-suçon en forme de hérisson. Une délicieuse excuse pour s’offrir une pause gourmande en profitant des premières journées de la saison.

Où : Plusieurs succursales à travers la province

 

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WEEK-END DU 21 AOÛT

CÉLÉBRER L’ART AUTREMENT

L’art prend d’assaut Repentigny le temps d’un week-end avec le retour du Festival Rose Gazon. Du 20 au 22 août, l’Espace culturel se transforme en un immense terrain de jeu créatif où installations interactives, arts numériques, spectacles, DJ sets en plein air et projections nocturnes se côtoient dans une ambiance aussi festive qu’audacieuse.
On aime particulièrement son approche immersive qui invite les visiteurs à vivre l’art plutôt qu’à simplement l’observer. Une sortie parfaite si vous avez envie de découvrir la création contemporaine sous un angle différent.

Où : Allée de la Création, Repentigny, QC 

 

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PROFITER D’UNE DERNIÈRE SOIRÉE SOUS L’ANNEAU

Avant que l’été ne tire sa révérence, pourquoi ne pas profiter d’une dernière soirée Sous l’Anneau? Pour sa dernière édition de la saison, Aire commune propose une soirée où musique, ambiance festive et rencontres se donnent rendez-vous au cœur du centre-ville. C’est le genre d’arrêt spontané après le travail qui rappelle que les plus beaux moments de l’été sont parfois les plus simples.

Où : 730, rue Cathcart, Montréal, QC

 

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CRÉER LA TRAME SONORE DE SA SOIRÉE

Prendre un verre, choisir un vinyle et oublier le temps qui passe. Voilà le genre de soirée que propose le Vinyl Bar, niché au cœur de l’hôtel W Montréal. Dans un décor chic et une ambiance feutrée, on prend plaisir à parcourir le mur de vinyles avant d’en déposer un sur le bar d’écoute pour accompagner son cocktail. Un endroit où la musique fait partie intégrante de l’expérience et où l’on a rapidement envie de prolonger la soirée.

Où : 901, rue du Square-Victoria, Montréal, QC 

 

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CÉLÉBRER LA CRÉATIVITÉ SOUS TOUTES SES FORMES

Mode, musique et arts se donnent rendez-vous au centre-ville cette fin de semaine. Jusqu’au 23 août, le Festival M.A.D. célèbre sa 26e édition avec un nombre record de défilés mettant notamment en lumière des designers locaux, des performances musicales et artistiques ainsi qu’un espace pop-up complètement repensé. Une belle occasion de découvrir les talents d’ici, de faire le plein d’inspiration et, qui sait, de repérer au passage quelques nouvelles tendances.

Où : 1499, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC

PÉDALER POUR UNE BONNE CAUSE

Envie de transformer votre prochaine sortie à vélo en geste concret? Le Cyclo-Défi Fierté est de retour le 29 août avec deux parcours sur le magnifique P’tit Train du Nord, permettant aux participant.e.s de pédaler de Saint-Jérôme jusqu’au Fairmont Tremblant afin de soutenir Interligne.

L’objectif de cette sixième édition : amasser 25 000 $ afin de soutenir les services offerts aux personnes 2SLGBTQIA+ et à leurs proches. Une belle façon de profiter des derniers kilomètres de l’été tout en contribuant à une cause porteuse de sens.

Où : Sentier P’tit Train du Nord, Laurentides

S’OFFRIR UNE ESCAPADE SUR LA CÔTE D’AZUR

Pas besoin de traverser l’Atlantique pour goûter aux saveurs de la Riviera française. Jusqu’au 8 septembre, le restaurant Île de France propose Un été sur la Côte d’Azur, une table d’hôte en trois services qui met à l’honneur les produits de saison et les saveurs méditerranéennes. Le tout se déguste dans le magnifique décor Art déco du 9e, une adresse qui invite à ralentir le rythme et à prolonger l’été autour d’un bon repas.

Où : 1500, Robert-Bourassa, Suite 900, Montréal, QC

 

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VOYAGER À TRAVERS LES SAVEURS DE L’ASIE

Le temps d’un week-end, le ROYALMOUNT prend des airs de marché de nuit asiatique. Plus de 40 marchands y proposeront des spécialités culinaires authentiques, tandis que des spectacles, des animations et même des tables de mahjong plongeront les visiteurs dans une ambiance inspirée des marchés emblématiques d’Asie. Une invitation à découvrir les saveurs, les traditions et l’énergie de ces marchés mythiques, sans quitter Montréal.

Où : 5050, chemin de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal, QC

S’OFFRIR UN VENDREDI À L’ITALIENNE

Envie de commencer le week-end dans une ambiance chaleureuse? Le restaurant Mano Cornuto lance ses Vendredis Tombola, un jeu traditionnel du sud de l’Italie qui rappelle le bingo, mais dans une version résolument conviviale. Entre les prix à gagner, les éclats de rire et l’esprit de communauté, c’est une belle façon de découvrir une tradition italienne tout en partageant un bon moment autour de la table.

Où : 988, rue Ottawa, Montréal, QC

 

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DÉCOUVRIR LA VILLE AUTREMENT

À la tombée du jour, le Quartier des spectacles se transforme en véritable galerie à ciel ouvert grâce au retour du Village Numérique par MUTEK et XN Québec. Du 20 août au 3 septembre, ce parcours gratuit vous invite à découvrir une série d’installations immersives, de projections, d’œuvres interactives et de créations lumineuses imaginées par des artistes d’ici et d’ailleurs.

On aime particulièrement le fait qu’il soit possible d’explorer le parcours à son propre rythme, en se laissant surprendre par les œuvres qui ponctuent les rues du centre-ville.

Où : Plusieurs emplacements à travers la ville

FAIRE LE PLEIN D’ADRÉNALINE

Envie de sortir de votre zone de confort? Tyrolienne MTL offre une vue complètement différente sur le Vieux-Montréal… avec, en prime, une bonne dose d’adrénaline. Que ce soit pour relever un défi, vivre une activité originale entre ami.e.s ou simplement pimenter un après-midi de magasinage et de terrasse, c’est une expérience qui promet de faire battre votre cœur un peu plus vite.

Où : 363, rue de la Commune E., Montréal, QC

 

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S’ACCORDER UNE PARENTHÈSE ENSOLEILLÉE

Parfois, il suffit d’une terrasse pour avoir l’impression d’être en vacances. Perché au sommet de l’hôtel Honeyrose, le Muze Lounge et Terrasse évoque un véritable refuge tropical au cœur du centre-ville, avec son décor luxuriant, sa cuisine d’inspiration méditerranéenne et sa vue imprenable sur le Quartier des spectacles.

On s’y installe pour un cocktail, puis on réalise rapidement que l’on n’a plus envie de repartir. Une adresse parfaite pour célébrer une occasion spéciale, partager un rendez-vous galant ou simplement profiter d’une longue soirée entre ami.e.s.

Où : 355, boul. De Maisonneuve O., Montréal, QC

WEEK-END DU 7 AOÛT

PRENDRE DE LA HAUTEUR LE TEMPS D’UN APÉRO

Difficile de résister à l’envie de prolonger les journées d’été lorsqu’on met les pieds sur la terrasse Perché. Avec sa vue spectaculaire sur le Vieux-Port, on redécouvre Montréal sous un tout nouvel angle, au point d’avoir presque l’impression d’être en vacances dans sa propre ville.
Les jeudis, l’ambiance est encore plus festive grâce aux DJ sets présentés de 16 h à 19 h, aux cocktails signatures sans oublier le spectaculaire arbre à sangria, qui mérite pratiquement sa propre séance photo. Ajoutez à cela un plateau à partager inspiré des incontournables du menu, et vous obtenez l’endroit rêvé pour lancer le week-end un verre à la main.
 

Où : 153, rue Saint-Amable, Montréal, QC

 

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S’OFFRIR UNE ESCALE GOURMANDE AU JAPON

Dès qu’on franchit les portes de Neotokyo Nakagin, difficile de croire qu’on se trouve encore dans le Mile End. Avec son décor rétro-futuriste, son ambiance feutrée et sa cuisine pensée pour le partage, Neotokyo Nakagin donne l’impression de s’évader le temps d’une soirée. Cette nouvelle adresse du Mile End, imaginée par le restaurateur Yann Levy, revisite l’esprit des izakayas japonais avec une carte mettant à l’honneur sashimis, sushis, sakés et vins soigneusement sélectionnés, le tout dans une atmosphère conviviale et décontractée.
Mention spéciale à la terrasse qui ouvrira prochainement et aux créations aussi généreuses que raffinées, parfaites pour prolonger les soirées d’été entre ami.e.s.

Où : 60, rue Saint Viateur E., Local 101, Montréal, QC

 

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S’ÉVADER LE TEMPS D’UN DIMANCHE AU ROYALMOUNT

Pas besoin de prendre l’avion pour retrouver l’ambiance des clubs de plage méditerranéens. Tous les dimanches d’août, le Parc Urbain du ROYALMOUNT accueillera DIMANCHE SOUS LE SOLEIL, une nouvelle série de rendez-vous festifs inspirés des couchers de soleil d’Ibiza.
Entre les DJ sets, les artistes émergents sélectionnés par Aire Commune et l’atmosphère décontractée, tout est réuni pour prolonger les vacances le temps d’un après-midi. Une belle façon de profiter des week-ends estivaux sans quitter Montréal.

Où : 5050, chemin de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal, QC

 

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ASSISTER AU DÉFILÉ DE LA FIERTÉ AUTREMENT

Pour vivre l’un des moments les plus attendus du Festival Fierté Montréal dans un cadre privilégié, direction la Terrasse Nacarat du Fairmont Le Reine Elizabeth. Le temps d’un après-midi, l’hôtel propose une expérience qui combine BBQ estival, cocktails rafraîchissants et performances de drag queens, dont Adriana, Lady Boom Boom et Foxy Lexxi Brown, ainsi qu’un DJ set signé Heartbreak Ting.
Le tout avec une vue imprenable sur le Défilé de la Fierté, à admirer aux premières loges. Une façon aussi festive que gourmande de célébrer la Fierté.

Où : 900, boul. René-Lévesque O., Montréal, QC

FAIRE LE PLEIN D’INSPIRATION CHEZ MAISON COLORÉE

Parfois, il suffit d’une jolie boutique pour réveiller son inspiration. Maison Colorée fait assurément partie de ces adresses où l’on a envie de prendre son temps pour admirer chaque détail.
Nichée dans le Mile End, cette charmante boutique regorge de trouvailles qui mettent instantanément de bonne humeur : vaisselle colorée, vases, coussins, objets déco et accessoires mode soigneusement sélectionnés. L’endroit parfait pour faire le plein d’inspiration… et rapporter un petit bout de soleil à la maison.

Où : 4621, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

 

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S’ATTABLER DANS UNE INSTITUTION DU MILE END

Certaines adresses traversent les années sans jamais perdre de leur charme, et La Buvette Chez Simone en est le parfait exemple. Depuis plus de quinze ans, ce bar à vins emblématique de l’avenue du Parc séduit autant par son ambiance chaleureuse que par sa cuisine à partager, où les fromages d’ici, les charcuteries maison et les incontournables acras de morue côtoient une belle sélection de vins soigneusement choisie.
Que ce soit pour un premier rendez-vous, un souper entre ami.e.s ou simplement pour profiter de sa magnifique terrasse, difficile de ne pas comprendre pourquoi cette adresse fait toujours partie des préférées des locaux.

Où : 4869, av. du Parc, Montréal, QC

 

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Une publication partagée par Lauréna Valette (@laurena_vlt)

DANSER JUSQU’AU COUCHER DU SOLEIL

Le parc Jean-Drapeau vibrera une fois de plus au rythme d’îLESONIQ, alors que des milliers de festivalier.ères.s s’y retrouveront pour célébrer la musique électronique dans une ambiance aussi festive que colorée. Pour cette 11e édition, les 8 et 9 août, plusieurs artistes de renommée internationale, dont Chris Lake & Friends et Dom Dolla, feront danser les foules jusqu’à la tombée de la nuit. Une belle occasion de profiter pleinement des derniers grands festivals de l’été.
Où : Parc Jean Drapeau, Montréal, QC

 

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Une publication partagée par îLESONIQ (@ilesoniq)

DÉCOUVRIR LE TALENT DES CRÉATEURS D’ICI

Si vous aimez dénicher des objets qui ont une histoire, direction la rue Sainte-Catherine Est, où La Grande Fabrique réunira plus de 150 artisan.e.s, designers et créateur.rice.s le temps d’un week-end. Entre les produits locaux, les créations écoresponsables et les nombreuses animations, l’événement est l’occasion parfaite de faire de belles découvertes tout en encourageant le savoir-faire d’ici. Une sortie inspirante qui risque fort de vous donner envie de repartir avec quelques coups de cœur.

Où : rue Sainte-Catherine Est (de Pie-IX à Aird)

 

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CRAQUER POUR LES NOUVELLES TEINTES DE L’AUTOMNE

Les fans de beaux accessoires voudront assurément noter le 13 août à leur agenda. La marque québécoise Lambert dévoilera sa toute nouvelle collection Café Crème, inspirée de l’élégance des cafés européens et des petits rituels qui rendent le quotidien un peu plus doux.
Au programme : le retour de modèles signatures dans de riches nuances de brun et de tons neutres, sans oublier plusieurs nouveautés en effet suède, la matière qui promet de voler la vedette cet automne. Une belle occasion de faire un détour par la boutique du Carrefour Laval pour découvrir la collection en primeur.

Où : 3003, boul. le Carrefour, Local R009, Laval, QC

 

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FAIRE LE TOUR DU MONDE … SANS QUITTER LA RIVE-SUD

Le temps d’un week-end, le parc Poly-aréna de Brossard se transformera en véritable carrefour des cultures à l’occasion du Festin culturel. Au programme : prestations d’artistes d’ici et d’ailleurs, cuisines du monde, activités familiales, dégustation de thés et même un spectaculaire feu d’artifice pour conclure les festivités.
Que l’on s’y rende pour découvrir de nouvelles saveurs, applaudir Ariane Moffat, Milk & Bone, Ramon Chicharron ou Elisapie, ou simplement profiter de l’ambiance, difficile de ne pas repartir le cœur (et l’estomac) bien remplis.

Où : 3105 Boul. de Rome, Brossard, QC

 

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S’OFFRIR UNE JOURNÉE DE VACANCES À QUÉBEC 

Il suffit de quelques minutes à la Baie de Beauport pour avoir l’impression d’être bien loin de la ville. Les pieds dans le sable, un verre à la main et la musique en toile de fond, le festival Cigale transforme ce magnifique site en véritable oasis estivale où l’on vient autant pour les spectacles que pour l’ambiance.
Entre les saveurs gourmandes, les couchers de soleil et cette irrésistible impression d’être en vacances, difficile d’imaginer une plus belle façon de profiter des derniers grands week-ends de l’été.

Où : Baie de Beauport

 

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Week-end du 25 juillet 2026

S’OFFRIR UNE PAUSE BIEN-ÊTRE AU NOUVEAU PAVILLON DU BOTA BOTA

À temps pour la belle saison, le Bota Bota, spa-sur-l’eau, inaugure un tout nouveau pavillon amarré dans le Vieux-Port de Montréal, venant bonifier son expérience thermale déjà prisée. Parmi les nouveautés, on retrouve un spectaculaire sauna consacré aux cérémonies Aufguss, de nouveaux bains froids et bains à remous intérieurs et extérieurs, ainsi que des espaces modernisés offrant une vue imprenable sur le fleuve et la ville.
Que vous soyez adepte des circuits thermaux ou simplement en quête d’un moment pour ralentir, cette expansion promet une expérience encore plus immersive et apaisante. Une excellente excuse pour planifier un moment de détente cet été.

Où : Entrée McGill et rue de la Commune O., Montréal, QC

DÉCOUVRIR LA NOUVELLE TERRASSE DU BAR DOMINION

À quelques pas du Centre Bell, le Bar Dominion inaugure sa toute première terrasse estivale, une nouvelle adresse où prolonger les belles soirées montréalaises autour d’un cocktail. Pour l’occasion, l’établissement dévoile une carte estivale mettant la tequila à l’honneur, avec un menu de margaritas Patrón offertes en versions classique, ou plus éclatées comme à la fraise et fruit de la passion.
Récompensé cette année parmi les 100 meilleurs bars au Canada, le Bar Dominion propose également une sélection d’assiettes à partager, de fruits de mer et de classiques revisités, parfaits pour l’apéro ou le souper. Une belle découverte à ajouter à votre liste de terrasses cet été.

Où : 1243, rue Metcalfe, Montréal, QC 

 

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DÉCOUVRIR LE FESTIVAL CRTL+ALT AU COEUR DU VILLAGE

Du 24 au 26 juillet, la Place du Village accueille la troisième édition du Festival Ctrl+Alt, un événement gratuit qui met en lumière les artistes queer de la scène nocturne montréalaise. Au programme : spectacles de drag, cabaret, burlesque, danse, musique électronique et performances artistiques qui célèbrent la richesse et la diversité de la culture queer.
Plus qu’un simple festival, Ctrl+Alt transforme le Village en un véritable lieu de rencontre où l’art, la fête et la créativité se côtoient pendant trois jours. Une belle occasion de découvrir des talents locaux dans une ambiance aussi vibrante qu’inclusive.

Où : Plusieurs endroits à travers la ville

 

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TROUVER DE L’INSPIRATION DÉCO DANS GRIFFINTOWN

Les amateurs de design d’intérieur voudront faire un arrêt chez Urban Barn, qui ouvre une toute nouvelle boutique au cœur de Griffintown. On y découvre une sélection soignée de meubles, d’accessoires et d’objets décoratifs au style contemporain, parfaite pour rafraîchir son décor ou dénicher une pièce coup de cœur.
Profitez-en pour transformer votre visite en balade dans l’un des quartiers les plus animés de Montréal, entre ses cafés, ses bonnes adresses gourmandes et ses jolies boutiques locales.

Où : 225, rue Peel, Unité A02006A, Montréal, QC

DÉCOUVRIR UN SOUPER ÉHPÉMÈRE AU BISTROT BOISSELET

Les amateurs de cuisine française voudront réserver leur soirée du 24 juillet. Le Bistrot Boisselet, charmante adresse nichée sous les arches de la Petite Italie, accueillera un souper pop-up réunissant le chef maison Darcy et Sam Schwarz, ancien du réputé restaurant Septime à Paris.

Au menu : des plats à la carte imaginés spécialement pour l’occasion, mettant en valeur les produits de saison dans un esprit de partage et de convivialité. Une soirée unique qui risque de plaire autant aux fins gourmets qu’à ceux qui aiment découvrir les belles histoires derrière les assiettes.

Où : 7120, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

 

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CÉLÉBRER LES 50 ANS DES JEUX OLYMPIQUES DE MONTRÉAL

Le 1er août, l’Esplanade du Parc olympique accueillera FEU SACRÉ, un grand événement gratuit soulignant les 50 ans des Jeux olympiques de Montréal. La soirée réunira plusieurs artistes, dont Loud, et comptera sur la présence exceptionnelle de la légende de la gymnastique Nadia Comăneci, figure emblématique des Jeux de 1976.

Performances musicales et hommages à un moment marquant de l’histoire de la métropole rassembleront petits et grands dans une ambiance festive. Un rendez-vous à inscrire à votre agenda!

Où : 4141, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, QC

 

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FAIRE UN ARRÊT GOURMAND AU GRAND POUTINE FEST

Avis aux amateurs de comfort food : le Grand PoutineFest s’installe au Vieux-Port de Montréal du 22 juillet au 2 août. En plus de réunir une foule de camions de cuisine de rue proposant des poutines aussi classiques qu’originales, l’événement offre une programmation festive avec musique, spectacles et activités pour toute la famille. Une sortie gourmande qui s’intègre parfaitement à une journée dans le Vieux-Port pendant les vacances de la construction.

Où : 333, rue de la Commune O., Montréal, QC

PLONGER DANS L’UNIVERS DE LA MAISON ARTEMIS II AU CENTRE DES SCIENCES

Le Centre des sciences de Montréal propose une toute nouvelle projection immersive consacrée à Artemis II, la prochaine mission habitée autour de la Lune. Incluse avec le billet d’entrée, cette expérience permet de revivre l’aventure à travers le regard des quatre astronautes, dont le Canadien Jeremy Hansen, grâce à des images spectaculaires.
Profitez-en également pour découvrir l’exposition Signes de vie, qui s’intéresse à l’astrobiologie et à la quête de vie ailleurs dans l’univers. Une belle activité à intégrer à une journée au Vieux-Port, entre la Grande Roue, la tyrolienne, Voiles en Voiles ou encore Montréal Bungee.

Où : 2, rue de la Commune O., Montréal, QC

FAIRE UN VOYAGE DANS LE TEMPS À L’ÎLE-DES-MOULINS

Présentée jusqu’au 6 septembre à l’Île-des-Moulins, dans le charmant Vieux-Terrebonne, l’exposition MOTEL, mémoire et sauvegarde d’un patrimoine de vacances vous replonge dans l’univers des motels qui ont marqué les étés québécois des années 1950 à 1970.

Enseignes colorées, piscines extérieures, cuisinettes et souvenirs de voyages sur la route éveillent une douce nostalgie, tout en racontant l’histoire de ces lieux emblématiques. Une sortie culturelle qui se marie parfaitement à une balade dans le Vieux-Terrebonne ou à une soirée au Théâtre du Vieux-Terrebonne, où la pièce La Florida fait elle aussi un clin d’œil à cette époque.

Où : 950, Place de l’Île-des-Moulins, Terrebonne, QC

 

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