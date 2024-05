Les 17 photographes ont des voix distinctes qui résonnent avec succès dans le monde entier. Parmi eux, Oumayma Ben Tanfous, qui est née en Tunisie et qui vit actuellement à Montréal. Elle considère l’appareil photo comme un outil qui lui permet de recueillir et de rassembler les images qu’elle capture. «Ma palette de couleurs et mon éclairage sont très doux, et mes portraits sont axés sur le rendu du sujet», dit-elle. Portraitiste talentueuse qui capte la lumière intérieure d’un individu tout en exprimant la force de la féminité, Oumayma Ben Tanfous a travaillé pour des magazines tels que Vogue, Dazed et Le Monde, et a récemment été nommée parmi les «personnalités à suivre» par le très réputé British Journal of Photography. Il y a aussi Royal Gilbert, originaire de la Beauce, au Québec, et aujourd’hui installé à Paris. Il a grandi dans le Québec rural en ayant toujours des caméras vidéo et des appareils photo à la main, et en captant ses frères, ses sœurs et ses cousins. Son jeu créatif est devenu la base d’une carrière réussie auprès d’artistes musicaux emblématiques et de magazines tels qu’ELLE et Vogue. Enfin, Monic Richard, qui est aussi née au Québec dont elle est l’une des photographes portraitistes les plus accomplies. Son approche sensible lui permet de figer l’échange intime entre elle et son sujet. Son portfolio constitue un témoignage visuel historique sur des Québécois notables, allant des politiciens aux artistes. Il comprend les portraits de Leonard Cohen, de Guy Laliberté et de la danseuse contemporaine Louise Lecavalier.