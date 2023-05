Rendez-vous au Complexe Desjardins pour découvrir les 15 installations spectaculaires réalisées avec des fleurs fraîches par les fleuristes locaux.

Chaque créations de l’exposition VOYAGE de Fleurs de Villes présentée à Montréal célèbrera une destination, parmi lesquelles:

New York, États-Unis avec l’iconique Statue de la Liberté.

Le Portugal et plus particulièrement l’île d’Azores et ses traditionnels pavés azulejo.

L’Italie et sa culture culinaire.

Paris, France avec un tableau aux couleurs du drapeau mettant en avant la Marianne.

Dakar, Sénégal et les couleurs vives de la ville.

Dubaï, Émirats Arabes Unis et le souk de la vieille ville.

Kyoto, Japon et Hanako, marchant dans la forêt d’Arashiyama.

Australie et la grande barrière de Corail.

En plus d’en prendre plein les yeux, vous pourrez vous procurer sur place de jolis bouquets et assister à des démonstrations florales des principaux fleuristes participants les 2 et 3 juin.

Voici un avant-goût de ce qui vous attend avec quelques images des autres expositions Fleurs de Villes présentées à travers le monde: