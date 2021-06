Suite Royale Ville-Marie, Fairmont le Reine Elizabeth

L’emblématique hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, qui a accueilli, au fil des ans, des grands noms tels que: la Reine Elizabeth II, John Lennon et Yoko Ono (une suite thématique leur est d’ailleurs dédiée si l’envie vous prend de recréer le «Bed In») a fermé ses portes pendant plus d’un an pour effectuer d’importants travaux de rénovation et l’hôtel a été refait du plancher au plafond en 2019. Le « nouveau look » du Reine Elizabeth a voulu rendre hommage à la ville de Montréal et ses belles années avec un bar à cocktails, un comptoir-café, un marché gourmand d’inspiration locale et une terrasse urbaine sur le toit. Plusieurs suites font aussi honneur aux quartiers qui caractérisent la ville dont la suite: Griffintown, Homa, Saint-Henri, en plus de la plus spectaculaire, la Royale Ville-Marie qui offre des points de vue à couper le souffle sur le centre-ville de Montréal et ses édifices emblématiques. Accessible au moyen d’un ascenseur panoramique privé, cette suite, d’une superficie de 2500 pi carrés, offre un décor qui rappelle le glam d’Hollywood et de vastes et luxueux espaces de vie à aire ouverte, en plus d’un mobilier sur mesure intégré, d’une cuisine de chef, d’une salle de bain surdimensionnée et d’un salon avec atrium. Céline Dion pourrait bien y poser ses valises lors de son prochain passage au Centre Bell !

À partir de 5500$ la nuit