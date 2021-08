1- Cidrerie Lacroix

Les jolis sentiers en fleurs des vergers de la Cidrerie Lacroix, à St-Joseph-du-Lac en Montérégie, proposent des paysages enchanteurs pour votre prochain pique-nique entre amis. L’endroit offre: un restaurant de la ferme à la table, la dégustation et l’achat de cidres et produits dérivés, un BBQ extérieur et des espaces à pique-nique, dépendamment de vos goûts et envies.

2- La Bullerie

Le charmant vignoble La Bullerie a emménagé certaines zones spécifiquement afin d’y allouer des aires de pique-nique où vous pouvez profiter des paysages et du cadre champêtre de St-Joseph-du-Lac. Le vignoble propose également de la pizza au four à bois et un menu du jour qui peut être dégusté au restaurant de l’endroit ou sur le site bucolique du vignoble.

3- Vignoble Rivière du Chêne

Le vignoble de la Rivière du Chêne, situé sur un magnifique site à Saint-Eustache, propose plusieurs activités sur place (même du yoga le samedi matin) en plus d’un vaste espace extérieur avec des tables de pique-nique installées sous une pergola éclairée en soirée. Apportez votre propre pique-nique ou procurez-vous l’un des paniers tout compris du vignoble rempli de produits d’ici. En cas de pluie, réfugiez-vous sur la terrasse extérieure qui propose même quelques tables couvertes.

4- Forêt Urbaine

Un pique-nique en plein cœur du centre-ville de Montréal dans une « forêt enchantée »? Pourquoi pas! Cet été, direction la Forêt urbaine derrière le Musée McCord avec votre panier de pique-nique et vos meilleur(e)s ami(e)s. Cet espace original et invitant, qui revient chaque été dans la ruelle adjacente au musée, est de retour avec des couleurs plus magnifiques que jamais. Surveillez aussi le programme d’animations ponctuelles du Musée McCord pour profiter encore plus de cet espace magique cet été.

Avez-vous vu la Forêt urbaine du Musée McCord Museum ? 👀Pour la 11e édition, cet espace bien-être, en plein coeur du… Posted by Montréal centre-ville on Tuesday, June 1, 2021

5- Le Jardin des Floralies, Parc Jean-Drapeau

Le Jardin des Floralies, situé sur l’Ile Notre-Dame, offre de nombreux espaces verts pour un pique-nique au milieu des fleurs. Ici, les animaux sont les bienvenus et vous pourrez même admirer les différentes œuvres d’art public installées de part et d’autre des jardins. Mais encore, près de l’eau ou sous les arbres, le parc Jean-Drapeau est l’endroit parfait pour les pique-niques en famille ou entre amis afin de voir le Vieux-Montréal d’un autre point de vue.

6- Parc de l’île-de-la-Visitation

Un secret encore bien gardé: le parc-nature de l’Île-de-la-Visitation est le plus urbain des parcs-nature. De forme linéaire, il s’étend le long de la rivière des Prairies et propose une véritable immersion en nature à quelques minutes de la ville. Profitez de votre pause pique-nique pour visiter les ruines des anciens moulins et apprécier la vue imprenable sur la rivière des Prairies depuis les belvédères. Amenez votre pique-nique ou arrêtez-vous au Café Le Festigoût qui propose sandwichs et salades pour emporter ou manger sur place.

7-Bleu Lavande

Bleu Lavande a récemment déménagé sa lavanderaie à Magog pour deux fois plus d’espace et de plaisir et collabore cet été avec Moment Factory pour offrir une expérience immersive à travers les champs de lavande. Rendez-vous tout l’été dans les espaces gourmands dédiés aux pique-niques alors qu’un «vélo gourmand» sillonnera les sentiers pour proposer collations et breuvages à la lavande aux visiteurs. Apportez votre propre repas ou découvrez l’une des délicieuses boîtes à lunch vendues sur place.

8- Parc Frédéric-Back

Ce lieu hors de l’ordinaire est en fait l’impressionnant résultat de la métamorphose d’une ancienne carrière et d’un site d’enfouissement en un vaste espace vert sur une superficie de 153 hectares au cœur du Complexe environnemental de Saint-Michel. Profitez du décor surréel du parc Frédéric-Back pour prendre une pause et vous installer à l’une des nombreuses aires de pique-nique avant de découvrir les mythiques sphères de l’endroit recouvrant les puits de captage du biogaz, qui deviennent même phosphorescentes à la tombée du jour.

9 – Verger Champêtre

Ce joli verger vous accueille avec ses fermettes et ses nombreux animaux tous plus mignons les uns que les autres : alpagas, poney miniatures, moutons, ânes, en plus des vergers en fleurs, sentiers et nombreux espaces pour pique-niquer. Procurez-vous l’un des nombreux paniers de pique-nique conçus à partir des produits maison du verger. Le forfait tout inclus du Verger Champêtre comprend même un espace réservé à votre groupe et des couvertures pour une expérience encore plus champêtre.

10- Roger Picnic

Le concept de Roger Picnic est, comme son nom l’indique, un espace spécifiquement dédié aux amateurs de pique-nique. À la fois épicerie du terroir et bistro en formule pour emporter, on y retrouve des espaces pique-nique (il faut réserver d’avance) aménagés un peu partout sur le site, qui offre la plus vaste terrasse extérieure sur la Rive-Sud de Montréal. Tous les samedis, un espace fumoir est même installé pour préparer d’excellentes côtes levées, si jamais vous préférez un pique-nique que vous n’avez pas à préparer.

