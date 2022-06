L’éditeur – Café Littéraire Griffintown

Pourquoi: La deuxième succursale du café littéraire Chez l’Éditeur a ouvert ses portes en plein cœur de Griffintown l’automne dernier. Fruit d’un partenariat entre la maison d’édition Québec Amérique et l’agence Roy & Turner Communications, ce nouveau café intimiste et chaleureux est un secret bien gardé du bouillant quartier Griffintown. Parfait pour savourer un bon latte et un sandwich pour emporter ou pour s’offrir une pause en lisant l’un des nombreux livres à consulter sur place, l’Éditeur Café Littéraire vous accueille sept jours sur sept au deuxième étage du 1372 Notre-Dame Ouest.

Kréma Café

Pourquoi: Kréma Café est le pari risqué qu’a pris le Fairmont Reine Elizabeth lors de sa réouverture en 2016. L’idée était d’offrir des concepts de nourriture et boisson loin des « trappes à touristes » dans son « nouvel hôtel » et c’est plus que réussi. Alors qu’habituellement, l’on évite les cafés d’hôtels, le Kréma se démarque à mille lieux à la ronde et cumule les éloges depuis son ouverture. Plusieurs Montréalais ne se privent d’ailleurs pas d’y faire un détour pour aller chercher leur dose de caféine quotidienne. Le maitre barista de l’endroit et son équipe y pratiquent le latte art et servent des cafés plus que parfaits. En plus: l’endroit est pratique pour travailler en plus d’être design et lumineux.

Melk Bar à Café

Pourquoi: Comptant désormais trois adresses (Palais des Congrès, Stanley et Village Monkland) à Montréal, le MELK Bar à Café est un joli local où il fait bon s’asseoir, prendre son temps et déguster un excellent café de spécialité. Le Melk Palais des Congrès est la plus récente des trois adresses, et celui sur Stanley est un petit comptoir en forme de pinte de lait miniature où il y a toujours foule. Avec son choix de pâtisseries, de collations et de salades c’est aussi une adresse de choix pour casser la croûte.

Café Myriade

Pourquoi: Il existe trois Café Myriade à Montréal, les deux plus populaires étant le « bar à café caché » au sous-sol de la boutique Club Monaco au centre-ville de Montréal, et le grand et lumineux local avec terrasse du Plateau-Mont-Royal. Myriade propose des espaces design et épurés ainsi qu’une offre de café recherchée. Le café servi est d’ailleurs d’origine canadienne (49th Parallel de Vancouver) et ce sont les boulangers du voisinage qui fournissent les pâtisseries et viennoiseries.

Tommy Café

Pourquoi: On adore le Tommy Café (l’adresse originale, située sur la rue Notre-Dame Ouest dans le Vieux-Montréal) pour son décor invitant, son design sur différents niveaux qui permet de s’asseoir « dans les marches » pour déguster un café ou un verre de vin entre amis tout en admirant les plantes grimpantes au plafond. Le « Tommy » est cool et parfait pour une rencontre improvisée entre amis, de jour comme de soir, surtout depuis que l’endroit a obtenu son permis d’alcool et sert : bières, cocktails et vins au verre en soirée. Un café cool et branché que l’on aime visiter.

Larue & Fils

Pourquoi: L’histoire du Café Larue et Fils a débuté dans un joli local du quartier Villeray où il est agréable de s’arrêter pour savourer un excellent cortado dans un décor qui inspire au voyage et à l’évasion. Avec maintenant trois adresses dans son quartier d’adoption (Castelneau, Jarry, St-Zotique Est) on aime Larue & Fils pour son ambiance conviviale et, bien sûr, le très bon café qui y est servi!

Crew Café

Pourquoi: Une simple visite vous convaincra. Le Crew Café a déjà remporté de nombreux prix de design depuis son ouverture, dans une ancienne du Vieux-Montréal. Le décor est donc spectaculaire, avec son plafond mosaïque, son design audacieux, ses nombreux sofas et alcôves pour des rencontres plus intimes, ses tables communales avec prises électriques et Wi-Fi. Mais encore, le Crew Café est à l’avant-garde de la technologie et permet à ses clients de passer leur commande sans quitter le confort de leur siège. Leur café leur sera par la suite livré là où ils sont assis. Un café innovant, magnifique et pratique.

La Finca

Pourquoi: La Finca est un petit café indépendant de style boho qui a ouvert ses portes en 2016 sur la rue De Bleury. L’on s’y rend pour le décor inspiré de Bali, mais aussi, pour la gentillesse du personnel (le café est tenu par deux meilleures amies baristas). On y retrouve de grandes tables communes et de larges fenêtres pour travailler en toute quiétude, mais également des salles privées qui peuvent être réservées pour organiser une réunion. Un petit menu santé y est également servi toute la journée (avo toasts, soupes, salades, viennoiseries, etc.)

Café Parvis

Pourquoi: L’impressionnant décor du Café Parvis a été imaginé par nul autre que le designer vedette Zebulon Perron, à qui l’on doit le Marcus au Four Seasons Montréal, le Henri Brasserie Française, le Grinder, etc. c’est donc dans une ambiance inspirante et conviviale que vous pourrez vous retrouverez entre amis en plein cœur du Quartier des spectacles, pour le petit-déjeuner, une pause café, une salade santé sur l’heure du diner ou l’apéro en après-midi. Le Parvis a récemment réimaginé son décor et agrandi son local afin d’accueillir des espaces de coworking et inciter les travailleurs autonomes à y passer le plus de temps possible… l’invitation est difficile à refuser, surtout que le café y est (en plus) excellent !

Dispatch

Pourquoi: Parce que c’est la Mecque des coffee geeks. Au Dispatch, on peut suivre une formation de latte art, mais aussi, en apprendre plus sur l’art du cold brew ou du pour over. Le grand local de la rue Saint-Laurent accueille les amateurs de café, les travailleurs en quête d’un local lumineux, et les curieux qui souhaiteraient participer à une dégustation ou suivre une formation ou un atelier spécialisé, offert par la très allumée équipe de Dispatch Coffee.

Lire aussi:

Top 10 des plus belles terrasses de Montréal

10 plages où passer de belles journées au Québec

Cannabo tourisme: 8 destinations à travers le monde

Rome branchée: 6 bons plans pour visiter la cité éternelle autrement