La première édition du Festival d’histoire de Montréal, présentée du 14 au 16 mai 2021, propose une foule d’activités gratuites à faire en famille ou entre amis. Pour l’occasion, 14 Musées d’histoire de Montréal et d’autres collaborateurs mettent sur pied 30 activités inédites, sensorielles et instructives qui se déroulent dans les musées, à travers la ville de Montréal et virtuellement.

Parmi les activités proposées : une visite historique du Vieux-Montréal, la découverte de récits via des cartes interactives, une conférence sur le secteur de la brasserie québécoise suivie d’une dégustation commentée ainsi que plusieurs rencontres et dialogues avec divers intervenants aux profils révélateurs. De la photographie, à la cuisine, en passant par la musique et des témoignages, les invités du festival racontent Montréal.

Cet événement festif, développé selon des blocs thématiques, s’adresse aux Montréalais et Montréalaises de tout âge et de toute origine.

