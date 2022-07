Gravity Field de Terrain Work : Theodore Hoerr, architecte paysagiste, Kelly Watters, paysagiste et Rebecca Shen, designer de New York.

« Des tournesols sont cultivés à l’envers, mais ils se plieront vers le haut au fur et à mesure de leur croissance vers le soleil, défiant ainsi la gravité. Les plantes s’adaptent à leur environnement et font preuve de phototropisme, de gravitropisme et d’héliotropisme. Alors que l’avenir est incertain, Gravity Field met en lumière la puissante résilience de la nature, et reste optimiste quant à la capacité des plantes, et de tous les organismes, à s’adapter et à prospérer. »