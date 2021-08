J’ai vécu mon baptême de l’air en montgolfière!

C’est lors d’une soirée juste assez chaude du début août que j’ai eu la chance de voler à bord de Piko, le ballon vedette de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Voici mon top 5 des choses à savoir avant de voler.

1- La préparation

Je pense qu’il n’y a rien de plus grisant que de voir (et d’entendre!) le ballon se gonfler d’air frais, puis d’air chaud. Et la préparation de la montgolfière va plus vite qu’on pense. J’ai eu le temps de prendre quelques photos, d’admirer l’équipe à l’œuvre, puis j’ai entendu le pilote crier: «Passagers à bord!». Et hop, on était partis!

2- À l’intérieur de la nacelle

Nous étions à bord d’une petite nacelle, qui pouvait contenir le pilote et deux passagers. Ce n’était donc pas l’endroit pour apporter un sac à dos, des collations, et multiples autres objets «juste au cas où». Un petit sac à main contenant une bouteille d’eau et mon téléphone (pour immortaliser l’envolée), voilà qui a été suffisant pour ce voyage de 50 minutes.

3- La température

Étant du genre légèrement frileuse, j’avais prévu de apporter «une petite laine, juste au cas où», mais je vous confirme qu’elle n’a nullement servi en vol. Comme le ballon vole avec le vent, il n’a pas de courant d’air à bord de la nacelle, et il ne faut surtout pas oublier le brûleur, qui dégage une forte chaleur! Chapeau ou casquette: 100 % recommandé! Psitt: La petite laine, c’est plus pour l’atterrissage, surtout si, tout comme nous, vous vous posez dans un endroit où les maringouins sont rois!