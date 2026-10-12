Lors d’une soirée exclusive qui se déroulait au centre-ville de Montréal, nous avons été invités à tester le nouvel iPhone 18 Pro. L’idée? Nous plonger dans un décor de cabaret – combinant lumière feutrée et performances sur scène – de Milk & Bone et Rita Baga entre autres – en hommage à Céline Dion, pour nous permettre de tester les nouvelles fonctionnalités du nouvel appareil d’Apple en conditions réelles. Parmi celles que nous avons pu tester, en voici 3 que nous avons adorées.

L’effet flou (vitesse d’obturation)

Précisons d’abord que l’iPhone 18 Pro est équipé de trois capteurs de 48 MP, soit l’équivalent de huit objectifs professionnels à portée de main! Au-delà d’une résolution nettement supérieure, la caméra principale permet de jouer avec la vitesse d’obturation pour figer les scènes d’action rapide avec une précision impressionnante. C’est une fonctionnalité qui améliore considérablement le rendu des clichés, particulièrement en gros plan ou en faible éclairage. Idéal pour immortaliser un concert ou une soirée entre amis, sans avoir à utiliser un flash.