Lors d’une soirée exclusive qui se déroulait au centre-ville de Montréal, nous avons été invités à tester le nouvel iPhone 18 Pro. L’idée? Nous plonger dans un décor de cabaret – combinant lumière feutrée et performances sur scène – de Milk & Bone et Rita Baga entre autres – en hommage à Céline Dion, pour nous permettre de tester les nouvelles fonctionnalités du nouvel appareil d’Apple en conditions réelles. Parmi celles que nous avons pu tester, en voici 3 que nous avons adorées.

L’effet flou (vitesse d’obturation)

Précisons d’abord que l’iPhone 18 Pro est équipé de trois capteurs de 48 MP, soit l’équivalent de huit objectifs professionnels à portée de main! Au-delà d’une résolution nettement supérieure, la caméra principale permet de jouer avec la vitesse d’obturation pour figer les scènes d’action rapide avec une précision impressionnante. C’est une fonctionnalité qui améliore considérablement le rendu des clichés, particulièrement en gros plan ou en faible éclairage. Idéal pour immortaliser un concert ou une soirée entre amis, sans avoir à utiliser un flash.

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L’effet étoilé (ouverture variable)

Quant à la nouvelle ouverture variable, elle s’ajuste automatiquement pour optimiser la luminosité et la profondeur de champ. Mais on peut aussi l’ajuster manuellement et accentuer les points de lumière. Un exemple? Si on pointe notre appareil vers une source de lumière comme une ampoule, on obtient un effet « poussières d’étoile » inédit. Lors de la performance de Rita Baga sur scène, son costume entièrement composé de paillettes et de cristaux scintillait de mille feux avec une précision unique.

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Les retouches photo

Dès qu’on explore la section « outils » qui permet de retoucher les photos, on ne peut plus s’arrêter! On commence avec le contrôle de la texture et du grain d’image: une fonction un peu addictive puisqu’elle permet de jouer, entre autres, avec l’apparence de la peau. On ne parle pas d’un filtre ici, mais bien d’un curseur qui unifie le teint tout en préservant un effet très naturel, grâce à un subtil jeu d’ombres et de lumières. Autre outil gagnant, l’option « réagencer », qui – grâce à l’intelligence artificielle – permet de révéler les angles inédits d’une photo ou de la recadrer dans l’espace. Bluffant.

iPhone 18 Pro et Pro Max, apple.com

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