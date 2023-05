Le Musée des Illusions de Montréal

Entrez dans le monde fascinant des illusions où rien n’est jamais tout à fait comme il semble. Les invités profiteront de plus de 70 animations visuelles et éducatives présentant des hologrammes, des stéréogrammes, des illusions d’optique et des salles immersives conçues pour taquiner les sens et tromper l’esprit.

Ouverture samedi le 10 juin 2023.