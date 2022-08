Kubik Boutique, Saint-Hyacinthe

Kubik Boutique offre des vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants. On y retrouve des marques telles que Only, Vero Moda, Ichi, Saint Tropez, Obey et Klik, la gamme pour enfants. Des nouveautés chaque semaine et des looks uniques, autant dans la boutique de Saint-Hyacinte que de Saint-Jean-sur-Richelieu !

483 av.St-François, St-Hyacinthe, Québec

Afficher cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kubik Femme (@kubikboutique)