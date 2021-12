Considéré par plusieurs comme étant l’endroit le plus magique au Québec, la plus grande cabane en bois ronds au monde, le Fairmont Château Montebello, se veut un endroit de choix pour s’imprégner de la magie des fêtes. Avec son majestueux sapin de Noël de 8 mètres de hauteur t 3 500 lumières scintillantes, son immense foyer central où l’on aime se retrouver, boisson chaude à la main, sa patinoire extérieure et son ambiance des plus chaleureuses, c’est le camp de base parfait pour profiter de la magie des fêtes et des plaisirs de l’hiver au même endroit. Mais encore, de nombreuses activités spéciales sont offertes sur place pendant les fêtes: traineau à chien, curling sur glace, feu de joie et guimauves, patin, chalet de ski, randonnée en forêt, piscine chauffée, etc.

Pour qui: pour les familles qui adorent jouer dehors et pratiquer de nombreux sports d’hiver, sans faire de compromis sur la qualité de leur séjour.

Quand: programmation spéciale tous les jours jusqu’au 1er janvier