1. Réservez à l’avance

Depuis leur réouverture, plusieurs restaurants requièrent une réservation. En plus d’aider à la planification du service, cette mesure permet d’anticiper l’achalandage et de prévoir l’espace en salle en conséquence. Même lorsque ce n’est pas obligatoire, prenez l’habitude de le faire!

2. Témoignez de votre appréciation

En ces temps difficiles, les clients impatients et détracteurs de tout genre sont nombreux. Tout encouragement est donc accepté avec grand plaisir. N’hésitez pas à remercier votre serveur, à saluer le chef ou encore à partager vos recommandations sur les médias sociaux. Ça ne vous coûte rien et pourtant, c’est payant!

3. Respectez la distance (évidemment)

Et même plus que ça, appréciez la! Finies les sorties gâchées par une table voisine bruyante : on mange désormais en privé… même en public! En outre, on respecte toutes les autres consignes sanitaires émises par l’établissement. Que ce soit le port du masque lorsqu’on se déplace, le lavage des mains ou encore le nombre maximum de personnes par groupe.

4. Soyez raisonnable

Les « extra-mayo, sans relish » et les « est-ce que je peux changer ça pour ça », on les garde pour nous cet été. Les restaurants devant se conformer à de nouvelles réalités, il se peut que le service soit ralenti et le personnel, plus occupé. Rendons-leur la tâche facile en abaissant nos exigences… et en commandant tout en même temps!

5. Préparez votre téléphone

Afin d’éviter les contacts physiques, plusieurs restaurants ont remplacé les traditionnels menus papier par un code QR qu’on scanne avec notre téléphone ou nous invitent tout simplement à consulter le menu sur leur site web. Assurez-vous d’avoir un appareil chargé ou étudiez le menu avant votre arrivée!

6. Soutenez local!

L’achat local n’a jamais été aussi important et populaire que depuis le début de la pandémie. On poursuit dans cette lignée en encourageant notre industrie gastronomique locale, un repas à la fois.

Conseils fournis par Sysco Grand Montréal pour encourager les gens à manger à l’extérieur.

Lire aussi:

Dossier spécial: COVID-19

COVID-19: guide de bon usage des masques maison

38 masques en tissu conçus au Québec