Après son mini-album Princess Of the Dead Vol. I (2019), l’artiste à l’attitude pop punk revient à l’avant-scène avec Princess Of the Dead Vol. II, dont le premier extrait annonce un son tantôt nostalgique tantôt étrangement puissant.

Paroles modernes sur guitare planante, You’re Not Real You’re Just A Ghost est un clin d’oeil ironique au ghosting, cette pratique répandue qui consiste à couper tout lien de communication sans préavis. «You’re Not Real You’re Just a Ghost est une prise de position satirique sur les frustrations causées par le manque général de communication dans les relations», fait valoir Sophia Bel, dans un communiqué de presse.

Celle qui a toujours su marier les styles et les tons peut se targuer d’avoir livré une chanson qui, ne rentrant pas dans les cases, s’écoute comme elle se ressent.