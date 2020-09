L’une balance ses vers avec fougue sur des cadences hip-hop métissées de rythmes latins, africains et moombahton. L’autre livre ses textes intimistes sur des beats conçus par des créateurs de renom, tricotant une pop urbaine aux accents mélancoliques. Le 15 octobre, à 20 h, les talentueuses autrices-compositrices-interprètes SARAHMÉE et ELI ROSE seront réunies sur scène, et la combinaison de leurs univers promet de faire des étincelles. C’est à l’espace Yoop de la Place des Arts qu’elles se produiront, et le spectacle sera diffusé sur la plateforme interactive du même nom – un concept imaginé par le Québécois Benoît Fredette.

Pour acheter votre accès et pouvoir chanter Ma peau et Carrousel à l’unisson en direct de votre salon, c’est par ici: yoop.app.

