Joanie Pietracupa

Blood Type de Cautious Clay

Criminal de Fiona Apple

Véronique Alarie



Invincible de Muse

Here, there and everywhere des Beatles

Real Love des Beatles

Don’t stop me now de Queen

Théo Dupuis-Carbonneau

You de Larry Lovestein & The Velvet Revival

Might Be d’Anderson.Paak

Slowly de Max Sedgley

Marouchka Franjulien



Sexual Healing de Marvin Gaye

Sophie Banford

Hide in Plain Sight de Jim James (tout l’album peut jouer en fait!)

Slave to Love de Bryan Ferry

Cynthia Quellet

Je t’aime moi non plus de Serge Gainsbourg

You Can Leave Your Hat On de Joe Cocker



River de Leon Bridges

Laurie Dupont

Soaked in Gold de Geoffroy

Let her de A l l i e

Be The Light de Peter Henry Philips

Pour écouter la chanson, c’est ici !