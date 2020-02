Avec ses locaux spacieux et ses installations novatrices (la piscine au sel d’Epsom vaut le détour!), ce havre de paix permet de déconnecter et de se détendre. Les quatre succursales établies dans les environs de Montréal et à Québec offrent un environnement serein qui oblige à ralentir le rythme. Selon le soin choisi, les tarifs varient entre 100 $ et 200 $.