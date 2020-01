Une Grande-Patronne hautaine et éclatée dans l’émission jeunesse Alix et les merveilleux; un rôle dans Jusqu’au déclin, le premier long métrage Netflix à être réalisé au Québec; un des personnages principaux dans la nouvelle télésérie signée François Létourneau, C’est comme ça que je t’aime; un premier solo au théâtre dans la pièce Les filles et les garçons, de Dennis Kelly. Voilà l’agenda hivernal costaud de Marilyn Castonguay, à prendre une page à la fois.