L’INTÉRÊT POUR LA PRODUCTION LOCALE LUI A PERMIS DE RENOUER AVEC SES CLIENTS

Même si Claudia ne vend pas son lait directement au consommateur, certaines activités de la ferme lui ont permis de tisser des liens durables avec les gens de son patelin, Saint-Sylvestre, dans la région de Lotbinière, au cœur de Chaudière-Appalaches. «Je me suis rendu compte que la production laitière est méconnue, et c’est encore plus vrai dans le cas de la production biologique.» À la fin de la pandémie, elle souhaite reprendre les visites à la ferme, pour que les jeunes et les moins jeunes en bénéficient, histoire de réduire le fossé entre le producteur et les clients. Avec une productrice aussi passionnée et pleine d’entrain que Claudia, nul doute que le lait bio n’aura bientôt plus de secrets pour personne!