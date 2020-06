Le chef a alors commencé non seulement à cuisiner pour Gucci, mais aussi à porter les vêtements Gucci, tout comme sa femme et associée, Lara Gilmore, autre visage important de la marque Bottura. «Ça m’a libérée», dit la restauratrice, habituée à un style de vêtements plus classique et aux tons plus neutres que ceux de Gucci. Peu à peu, on l’a vue en escarpins verts, argentés, en pulls multicolores, en jupes à motifs de fleurs… «Et ce style peut s’agencer à notre person- nalité, dit-elle. C’est vraiment amusant, il y a de l’humour, de l’ironie dans ces vêtements. Ça marche.» Elle ajoute que les vêtements et les accessoires Gucci ont ajouté une nouvelle dimension au travail du couple, une profondeur dans sa quête de réinvention du patrimoine culturel italien intangible.

Pour Marco Bizzarri, c’est surtout une amitié qui s’exprime, cette fois par une alliance d’affaires. «Quand on travaille avec des gens, c’est qu’on les a choisis, et on espère qu’ils nous choisiront à leur tour, qu’une empathie se manifestera, que ce sera amusant, qu’on aimera vivre cette expérience ensemble.»