Voici quelques gagnants de la 92e édition des Oscars. Pour la liste complète des vainqueurs dans toutes les catégories, c’est ici !

Meilleur film : Parasite

Meilleure actrice dans un rôle principal : Renée Zellweger, Judy

Meilleur acteur dans un rôle principal : Joaquin Phoenix, Joker

Meilleur second rôle féminin : Laura Dern, Marriage Story

Meilleur second rôle masculin : Brad Pitt, Once Upon a Time… in Hollywood

Meilleur réalisateur : Bong Joon-ho, Parasite

Meilleur scénario original : Bong Joon-ho et Han Jin-won, Parasite



Meilleure adaptation : Jojo Rabbit

Meilleur film étranger : Parasite

