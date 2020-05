Se mettre au tie-dye

C’est la nouvelle tendance qui prend d’assaut Instagram, et qui nous donne envie de teindre à notre tour nos vêtements dans des motifs psychédéliques. Il suffit de nouer quelques élastiques ou une ficelle autour d’un t-shirt blanc légèrement mouillé, puis de l’asperger de différentes couleurs de teinture (de la plus claire à la plus foncée), avant de le rincer. On vous conseille tout de même de lire quelques tutoriels avant de commencer, afin de réaliser votre tie-dye sans encombre (attention, ça tache!).

S’essayer au macramé

C’est l’activité parfaite pour occuper nos mains et notre esprit, avec, en bonus, un objet bohème pour sublimer notre intérieur. Jardinière suspendue, décoration murale, abat-jour ou dessous de verre… On laisse libre court à notre imagination!

Chouchouter ses ongles

À défaut de pouvoir laisser une professionnelle prendre soin de nos ongles, on fait notre propre manucure à la maison. On commande le matériel nécessaire — pousse-cuticule, coupe-cuticule, lime et polisseur — chez Primerose, à moins qu’on soit adepte de la manucure au gel (Le Manoir a créé une boîte spéciale pour les accros au vernis longue tenue). Peu importe le résultat, ça fait du bien de prendre du temps pour soi!

Organiser une soirée thématique

Ce n’est pas parce que les bars et restos sont fermés qu’on ne peut plus faire la fête! On choisit un thème pour notre souper du vendredi soir — vacances au soleil, soirée disco ou camping dans les bois — et on met toute la maisonnée à contribution pour cuisiner, décorer et trouver une tenue appropriée. Promis, ça fait passer le temps… en attendant de retrouver un semblant de vie mondaine!

Instaurer une compétition de cuisine

On est légèrement tannée de passer notre temps derrière les fourneaux? On lance un concours de qui cuisinera le meilleur repas, façon Un souper presque parfait. Et si c’est raté, ça aura au moins le mérite que notre chéri.e mette la main à la pâte!

Faire du bénévolat

Il est possible d’aider pendant la crise de la Covid-19, même sans quitter notre confinement. On fait un tour sur le site jebenevole.ca pour connaître les besoins autour de chez nous, qu’il s’agisse d’appeler des personnes âgées isolées ou d’animer des aînés à distance.

Jardiner

On profite de l’arrivée du printemps pour planter des fleurs, des tomates et des herbes aromatiques (fini le basilic défraîchi acheté dans une barquette en plastique). On n’a pas d’extérieur? Pas grave! On garde les racines de nos oignons verts, on les met dans un verre d’eau et on laisse la nature opérer sa magie. Au bout de 24 heures, la tige commence déjà sa repousse (ça marche aussi avec la laitue ou le céleri).

Se détendre en coloriant

Tendance depuis quelques années, le coloriage pour adulte continue de faire des adeptes en confinement. On se procure quelques livres spécialisés, des crayons de couleurs et on passe l’après-midi à colorier des images dans toutes les teintes de l’arc-en-ciel. C’est une façon comme une autre de libérer son esprit des tracas du quotidien.

Imiter l’art

La jeune fille à la perle, Mona Lisa ou La Naissance de Vénus si on l’ose… On reproduit des peintures célèbres à la maison avec nos objets du quotidien. L’idée a été lancée par le musée Getty, à Los Angeles, qui a proposé aux internautes d’immortaliser leur tableau vivant, et le résultat est à la fois sublime et hilarant!

Se plonger dans un livre

Ça paraît tout bête mais, avant la crise, on se lamentait de ne jamais avoir le temps de lire. Et maintenant qu’on est confiné, on semble passer plus de temps à regarder des séries qu’à dévorer un bouquin. On fait le plein de romans auprès de librairies locales, histoire d’encourager les commerces québécois, et on s’évade ailleurs par la simple magie des mots.

