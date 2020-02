C’est plus fort que vous, lorsque vous décidez de vous installer devant votre télévision c’est forcément pour regarder un film d’horreur. Vous avez fait de la peur votre crédo ? Vous adorez accumuler les nuits blanches, sursauter et avoir la chair de poule ? On vous comprend. Et Netflix aussi. Le géant de la diffusion en continu offre une foule de films et de séries qui vont vous empêcher de fermer l’œil.

Les séries d’horreur disponibles : Côté séries, le choix ne manque pas et les amoureux de l’épouvante trouveront forcément leur bonheur parmi le catalogue proposé par Netflix. On notera parmi ces choix « Marianne » et « The Haunting of Hill House ».

Les films d’horreur à regarder: Les cinéphiles ne seront pas en reste : « Eli » et « 1922 », entre autres, devraient vous tenir éveiller. Vous n’avez plus qu’à piocher allègrement dans notre sélection de films qui vous feront sursauter à coup sûr. Préparez le pop corn, verrouillez votre porte et éteignez les lumières !

Dans les hautes herbes

Haunting of Hill House

Marianne

Blair Witch

Eli

Visite libre

Brume

1922

I am the pretty thing that lives in the house

The Sinner

Ce texte est paru sur elle.fr.