How to get away with murder (saison 6)

Shonda Rhimes a le don de créer des séries hautement addictives qu’on regarde en boucle. À part Grey’s Anatomy et Scandal , on a aussi un faible pour How to get away with murder, qui revient sur Netflix pour une dernière saison. On en profite jusqu’à la fin, en admirant le jeu de l’actrice Viola Davis, toujours juste dans ses émotions!

À voir dès maintenant.

Million Dollar Beach House (saison 1)

Cette nouvelle téléralité suit les aventures d’un groupe d’agents immobiliers dans les Hamptons, région privilégiée des riches et célèbres à deux heures de Manhattan, et promet de combler le vide laissé par la fin de la troisième saison de Selling Sunset. À voir la bande-annonce, on prédit tout autant de drames, de potins et de demeures à couper le souffle!

À voir dès le 26 août.

Chef’s Table: BBQ (saison 1)

Après les plus grandes tables étoilées du monde, la série Chef’s Table s’intéresse désormais à l’art du barbecue et à ses pitmasters, ces chefs qui maîtrisent le feu à la perfection, des États-Unis au Mexique et jusqu’en Australie. Attention, ça risque de nous donner (très) faim!

À voir dès le 2 septembre.

Away (saison 1)

Hilary Swank est la star de cette série de science-fiction, signée Netflix, qui s’attaque à la colonisation de Mars. Un succès en devenir? Ça semble être sur la bonne voie!

À voir dès le 4 septembre.

I’m thinking of Ending Things

Après Eternal Sunshine of the Spotless Mind, le scénariste américain Charlie Kaufman nous offre une nouvelle pépite avec ce thriller psychologique, inspiré du roman éponyme de l’écrivain canadien Iain Reid. En bref, une jeune femme rencontre pour la première fois les parents de son amoureux et commence à perdre pied de la réalité. Frissons garantis!

À voir dès le 4 septembre.

Emily in Paris (saison 1)

Après Sex and the City et Younger, Darren Star nous offre une nouvelle série qui fait déjà parler d’elle. Emily in Paris raconte le quotidien d’une jeune Américaine, Emily Cooper (Lily Collins), venue travailler (et vivre le rêve) dans la Ville lumière. Au programme: des décors à couper le souffle et une garde-robe à faire pâlir d’envie n’importe quelle fashionista… Ça promet!

À voir dès le 2 octobre.

The Devil All the Time

Adapté du roman Le Diable, tout le temps, de Donald Ray Pollock, ce thriller montre différents personnages en proie à la folie dans le Midwest des États-Unis de l’après Seconde Guerre mondiale. Le film promet d’être l’une des plus grosses productions Netflix de l’automne, mettant en vedette un casting cinq étoiles, Robert Pattinson, Riley Keough et Tom Holland en tête.

À voir dès le 16 septembre.

Ratched (saison 1)

Décidément, 2020 aura été une année fructueuse pour Ryan Murphy. Après Hollywood, le producteur et réalisateur revient avec une nouvelle série, basée sur la vie (imaginaire) de Nurse Ratched, l’infirmière en chef diabolique dans le chef-d’œuvre cinématographique One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Avec Sarah Paulson, Cynthia Nixon et Sharon Stone comme têtes d’affiche, ça ne peut qu’être excellent!

À voir dès le 18 septembre.

Enola Holmes

Millie Bobby Brown, la jeune actrice qui fait un carton dans la série Stranger Things, s’attaque au grand écran avec cette adaptation de la série littéraire The Enola Holmes Mysteries. Elle y joue une détective privée, petite sœur du célèbre Sherlock Holmes. On a hâte de voir le résultat!

À voir dès le 23 septembre.

Rebecca

Dans ce remake du thriller d’Alfred Hitchcock, Lily James incarne une nouvelle épouse qui se confronte aux souvenirs de la première femme de son mari, joué par l’excellent Armie Hammer (dont on ne se lasse pas depuis le succès de Call me by Your Name).

À voir dès le 21 octobre.

Lire aussi:

Femmes de tête: 3 nouveautés à voir sur Netflix

#NetflixandChill: 10 films et séries à ne pas manquer

Devenir sur Netflix: 10 raisons de voir le film sur Michelle Obama