Disclosure

Dans ce documentaire, qui vient tout juste de débarquer sur Netflix, des personnalités trans analysent l’impact d’Hollywood sur leur communauté. À voir absolument!

À découvrir dès maintenant.

.@Disclosure_Doc — from director Sam Feder and producer Laverne Cox — features interviews with MJ Rodriguez, Jamie Clayton, Jen Richards, Lilly Wachowski, Yance Ford, and more in taking a vital and unprecedented look at the history of trans representation across film and TV pic.twitter.com/yJTNKf765o — Netflix (@netflix) June 11, 2020

Da 5 Bloods

Le réalisateur Spike Lee nous livre une nouvelle pépite. Da 5 Bloods suit l’histoire de quatre vétérans Noirs de la guerre du Viêt Nam, qui retournent sur les lieux du conflit pour retrouver les restes de leur chef d’escouade… et un trésor caché!

À découvrir dès maintenant.



M’entends-tu? (Saison 1)

Si on a manqué la première saison de la série québécoise, créée par Florence Longpré, sur Télé-Québec, celle-ci est désormais disponible sur Netflix Canada depuis la mi-juin. Le synopsis raconte l’histoire — et les déboires — de trois amies (et c’est excellent!).

À découvrir dès maintenant.



The Politician (Saison 2)

On est en manque de l’univers de Ryan Murphy depuis qu’on a fini tous les épisodes de Hollywood? Le réalisateur revient avec une nouvelle saison de The Politician, son autre série du moment, qui suit les périples d’un jeune politicien, Payton, prêt à tout pour devenir un jour président des États-Unis.

À découvrir dès maintenant.



Unsolved Mysteries (Saison 1)

Cette docusérie — créée par l’un des réalisateurs de Stranger Things, le Canadien Shawn Levy — promet de ravir les fans de crime-réalités. Au programme: des affaires de meurtre et de disparitions non résolues et quelques évènements paranormaux. De quoi nous donner des frissons même par temps de canicule!

À découvrir dès le 1er juillet.

Stateless (Saison 1)

Dans cette nouvelle mini-série australienne, qui met notamment en vedette l’actrice Cate Blanchett, quatre individus se rencontrent dans un centre de détention de l’immigration, au beau milieu d’un désert australien.

À découvrir dès le 8 juillet.

The Old Guard

Après The Secret Life of Bees, la réalisatrice et scénariste américaine Gina Prince-Bythewood nous livre un nouveau film, cette fois-ci un thriller fantastique sur des mercenaires immortels, avec Charlize Theron et Kiki Layne en vedette. Ça promet!

À découvrir dès le 10 juillet.

The Kissing Booth 2

Après le succès du premier volet, Elle et Noah reviennent sur nos écrans, direction l’université. Avis aux fans de comédies romantiques pour adolescents à la sauce Netflix!

À découvrir dès le 24 juillet.

The Umbrella Academy (Saison 2)

On (re)regarde la première saison de The Umbrella Academy avant de se replonger dans l’univers fantastique de cette excellente série, qui suit les aventures d’une famille — légèrement dysfonctionnelle — aux pouvoirs étonnants.

À découvrir dès le 31 juillet.

Street Food: Latin America

Après l’Asie (de la Thaïlande aux Philippines en passant par l’Inde et le Japon), on s’envole pour l’Amérique latine. Au menu, la série lève le voile sur les spécialités culinaires de la bouffe de rue, les vendeurs de street food incontournables et la culture gastronomique locale. On n’a pas trouvé meilleur moyen pour avoir l’impression de voyager cet été!

À découvrir en juillet (aucune date de sortie n’a encore été annoncée).

