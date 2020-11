Le grand concert bénéfice Waskapitan – qui signifie «rapprochons-nous» en atikamekw – a pour objectif de rapprocher les cultures autochtones et allochtones, mais également de lutter contre le racisme. Il a été organisé par des acteurs importants de la communauté de Joliette et du Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec, peu après le décès tragique de Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette, à la fin du mois de septembre. Au programme: de grands noms de la scène musicale québécoise et autochtone tels qu’Elisapie, Ariane Moffatt, Florent Vollant, Anachnid, Patrick Watson, Wass, Natasha Kanapé Fontaine, Jemmy Echaquan, Shauit, Jeremy Dutcher, Dominique Fils-Aimé et Boucar Diouf. D’autres artistes, comme Patrice Robitaille et Richard Desjardins, seront également présents grâce à des capsules préenregistrées.

Le concert de 90 minutes sera diffusé gratuitement sur la page web de Waskapitan.org dès le 3 décembre 19h et sera offert jusqu’au 3 janvier 2021. «Il sera le point de départ d’un dialogue et une occasion de réaliser quelque chose de magnifique ensemble, explique l’auteure-compositrice-interprète Elisapie, qui chapeaute la direction artistique de l’événement. Waskapitan est une rencontre sans précédent entre les peuples autochtones et non-autochtones.» Sur la page web du concert, il est d’ores et déjà possible de faire un don. L’argent récolté sera remis au Fonds Waskapitan afin de créer une œuvre d’art à la mémoire de Joyce Echaquan. Il servira également à financer des projets pour le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière, qui inaugurera ses nouveaux locaux en 2022, et où on retrouvera notamment une clinique, des logements abordables pour les familles et les ainés, et un centre culturel. À plus long terme, le fond Waskapitan servira à améliorer les conditions de vie des Autochtones dans les villes à travers le Québec, et à promouvoir le mieux-vivre ensemble.

