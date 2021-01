Transformer la douleur d’une peine d’amour en énergie puissante et réparatrice pour les jeunes femmes qui l’écoutent: c’est là l’un des nombreux talents d’Emma Beko qui, à travers sa musique urbaine et entraînante, nous envoûte dès les premières écoutes de Blue. Sur cet opus, Beko nous fait entendre les multiples possibilités de sa voix, du rap franc auquel on est habituées à des envolées chantées qui rappellent certaines artistes soul. Avec sa poésie moderne et percutante qui parle d’amour, de perte mais aussi de force et d’espoir, cette jeune artiste promet d’enflammer la scène hip-hop montréalaise. Bien plus qu’un simple Demo de ses capacités artistiques, l’album Blue fait entrer Emma Beko dans la nouvelle vague de rappeuses montréalaises à surveiller.

L’album est disponible en écoute ici.