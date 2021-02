Eh bien, chose certaine, vous serez servi puisque dans le cadre du 30e mois de l’histoire des Noirs, les Productions Nuits d’Afrique présentent une soirée de musique mettant en vedette la diversité culturelle et l’alliance des cultures ancestrales de l’Afrique et des Premières Nations. Voici donc 5 bonnes raisons de se connecter à cet événement virtuel qui promet d’être magique!

Les prestations hors du commun

Parmi les prestations à ne pas manquer, on parle entre autres d’un numéro touchant mettant en vedette les chanteuses Anachnid , artiste multidisciplinaire oji-rie micmaque montréalaise, et Djely Tapa, Griotte originaire du Mali, qui uniront leurs voix enchanteresses afin de célébrer l’union de leurs peuples aux histoires riches et émouvantes.

Les artistes à découvrir

Si les noms Anachnid, Sadio Sissokho ou Djely Tapa ne vous sonnent aucune cloche, ce spectacle est une occasion en or pour ouvrir vos horizons musicaux et pour plonger dans leurs univers uniques! En plus d’être bourré(e)s de talent, ces musicien(ne)s ont un désir profond de faire connaître leur culture à un plus large public. Tentant, n’est-ce pas?

Francine Grimaldi

C’est Francine Grimaldi, l’une des chroniqueuses culturelles les plus connues du Québec, qui assurera l’animation de l’événement. Cette grande dame du milieu de la culture dirigera assurément de main de maître cet événement musical excitant.

Le spectacle Mi’gmafrica

Mi’gmafrica, c’est l’union de Sadio Sissokho, griot Sénégalais reconnu, qui interprète les chants traditionnels mandingues d’Afrique de l’Ouest, et de Valérie Ivy Hamelin, artiste de la communauté micmaque de Gespeg en Gaspésie, qui l’accompagne de son tambour à main, de sa flûte et de sa voix, en ajoutant des chants autochtones traditionnels. C’est une rencontre artistique et culturelle inouïe à voir absolument

Le prix!

Comble de bonheur, cet événement est gratuit! Pourquoi ne pas en profiter? Il sera présenté en webdiffusion sur la page Facebook des Productions Nuits d’Afrique à compter de 20h le 26 février prochain. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

