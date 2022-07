FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ

Le doyen des événements montréalais revient du 30 juin au 9 juillet. Les concerts gratuits ne manquent pas: de l’ouverture, assurée par l’artiste d’origine australienne Tash Sultana, as de la guitare au style nonchalant et à la voix feutrée, qui mêle adroitement indie rock, R&B, jazz et rock psychédélique, jusqu’au show de clôture, confié aux Roots, dont l’approche instrumentale du hip-hop incarne à merveille l’esprit du Festival. Le Festival salue le chemin parcouru par quelques stars locales: Dominique Fils-Aimé et Jean- Michel Blais investissent la Place des Arts, et Alicia Moffet se paie le MTELUS (30 juin). On risque de passer beaucoup de temps au Club Soda, où une série de femmes créatives se succéderont: la Suédoise Léon et sa pop élégante (3 juillet), la Pakistanaise Arooj Aftab et sa version moderne des chants soufis (5 juillet) et la multi- instrumentiste Brittany Parks, alias Sudan Archives, et son R&B champ gauche (8 juillet). Et pendant que vous êtes sur le site, profitez de l’expo Stranger Than Kindness à la Maison du Festival, pour plonger dans l’univers créatif et l’intimité du grand Nick Cave.

Du 30 juin au 9 juillet, montrealjazzfest.com

FESTIVAL D’ÉTÉ DE QUÉBEC

Il revient en force avec des grands noms de genres divers (Charli XCX, $uicideboy$, Marshmello, Luke Combs) et des vedettes des années 1990 qui rallieront les quadragénaires (Rage Against the Machine, Alanis Morissette). Côté québécois, le choix est vaste: FouKi, Koriass, Half Moon Run, Patrick Watson, Loud, Clay and Friends, Charlotte Cardin et Geoffroy notamment.

Du 6 au 17 juillet, feq.ca