Celle qui figure parmi notre top 10 des artistes québécois à découvrir en 2021 lance en primeur sur notre site sa nouvelle chanson Another One.

Selon la principale intéressée, cette pièce est un rappel de qui elle est, d’où elle vient, de ce qu’elle représente dans la société. C’est d’ailleurs en ayant pour but de rendre hommage à ses origines que Naya Ali a décidé de collaborer avec le réalisateur torontois Adrian X (Drake, The Weeknd). Ce dernier a échantillonné le Masinko, un instrument traditionnel d’Éthiopie (pays d’origine de Naya), afin d’ajouter des sonorités de piano qui ne sont pas sans rappeler le jazz éthiopien.

Le vidéoclip met à l’avant-plan la Black Culture, de par le choix monochrome des looks et la représentation de différents styles de cheveux (tresses, dreads, afros, et twist outs.)

Côté mode, comme Naya Ali n’est pas du genre à laisser quoi que ce soit au hasard, elle a mandaté le designer québécois Guillaum Chaigne afin que l’univers visuel du clip représente sa pensée.

C’est en écoutant et en s’inspirant de la musique de la rappeuse que Guillaum Chaigne a créé un look très structuré et ton sur ton pour le clip Another One.

Psitt! Les figurants (dont la danseuse et chanteuse Naomi) portent des hoodies de sa collection Dissociate printemps-été 2021.

