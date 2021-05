Celle qu’on a connue comme comédienne et comme danseuse dans une multitude de vidéoclips d’artistes réputées, dont Rihanna, Cœur de pirate et Marie-Mai, lance à son tour le clip de son premier extrait Tout à nous.

C’est dans une pop-franco assumée et très actuelle que Naomi se positionne pour cette première offrande. Elle y raconte une histoire d’amour inopinée, un début de relation auquel elle décide de laisser une chance.

Côté clip, on en pince pour tous les instants dansés, qui mettent en évidence l’indéniable talent et le charisme de Naomi, mais aussi de celles et ceux qui l’accompagnent.

Si vous êtes, tout comme nous, sous le charme de Noami, elle prendra part à l’événement Bonjour Bravo, qui aura lieu le 26 mai prochain.

Lire aussi:

Cœur de Pirate fait l’acquisition de Dare to Care Records

La nouvelle voie de Coeur de pirate

Nouveau clip dansant de Laroie