Comment décririez-vous le lien qui vous unit l’une à l’autre?

Laroie: Shah et moi, on devient de bonnes amies et j’adore apprendre à la connaître. On se connaît depuis seulement un an et je sens qu’il y a plein d’autres aventures qui nous attendent! J’aime beaucoup ce qu’elle fait en musique et j’espère collaborer de nouveau avec elle. La vibe est trop bonne!

Shah: Gab, c’est ma girl ! Plus jeune, j’étais déjà fan d’elle quand elle était dans son groupe Heartstreets. En travaillant sur Bittersweet avec elle, j’ai pu la connaître sous un angle plus personnel et on a tout de suite cliqué. Chaque fois qu’on se voit, on passe toujours un bon moment et on a de véritables conversations, ce qui est important quand tu bâtis une amitié avec quelqu’un.

Comment s’est passé votre collaboration sur Bittersweet?

Laroie: C’était incroyable! Tellement easy going et fun de créer cette chanson et faire le vidéoclip avec Maïlis. Shah et moi étions dans la même vibe et je pense que ça se ressent, autant dans la création de la chanson, que dans le clip.

Shah : J’ai a-do-ré! Quand Laroie m’a invitée sur son morceau, le tout s’est fait si facilement, des sessions d’écriture à l’enregistrement de la chanson, en passant par le photoshoot du artwork et le tournage du clip. C’était très enrichissant de voir comment elle travaille. Elle a beaucoup de respect et de considération pour les gens avec qui elle collabore. Je me suis sentie comprise de A à Z dans mon son, mon identité artistique et mon style.