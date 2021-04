Avec Pigeons, une chanson à la fois entraînante, touchante et poétique, Les Louanges souhaite surtout aborder le sentiment de vide qui l’habite lorsqu’il revient d’une tournée et la difficulté qu’ont les artistes à entretenir des relations amoureuses. Avec sa voix unique et ses rythmes recherchés, l’artiste multi-instrumentiste crée le mix parfait entre joie de vivre, introspection et nostalgie. On en pince pour le visuel vintage et estival du clip. Entre les plans dans la piscine creusée et la course au ralenti avec sa chemise hawaïenne dans le vent, on sent l’odeur de la crème solaire Banana Boat et des pina coladas jusqu’ici!

Chouchou du public et de la critique, l’artiste a su se tailler une place de choix sur la scène musicale québécoise depuis 2016. Avec Pigeons, Les Louanges nous offre une suite logique à l’excellente Attends-moi pas sortie sur le mini-album Expansion Pack en 2019. Dire qu’on a hâte à la suite serait un euphémisme!

Pour regarder le clip: