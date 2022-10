«Quand on a décidé de reprendre le flambeau de notre projet artistique, dit Stéphanie, on n’avait pas le choix de remanier certaines choses à l’intérieur de nous. On avait déjà chanté La mort des étoiles [titre de l’album précédent]; on avait donc déjà dit qu’il n’y avait plus d’espoir… Avec Échapper à la nuit, on ne fait pas fi du négatif, mais on décide plutôt de le nommer, de le reconnaître et de l’embrasser.»

«On est allées piger dans notre enfance, encore une fois, précise Mélanie. Le bassin où puiser l’inspiration pour cette période est intarissable. Pour décider de regarder le beau devant soi, on devait être honnêtes par rapport à certaines choses de notre passé.»

Et pour nommer les choses, Les sœurs Boulay ne se gênent plus. À commencer par la pièce Comme si, qui dévoile un climat familial toxique. «Cette chanson a été à la fois la plus facile et la plus difficile à écrire, se rappelle la cadette. Quand on décide d’aller dans des zones comme celles-là, il y a des répercussions sur des gens qui, eux, n’ont pas choisi que leur vie soit exposée de façon aussi crue. Mais en même temps, notre passé nous habite profondément et il teinte les artistes que nous sommes jusqu’au fond de nous. Cela dit, je redoute beaucoup de parler davantage de Comme si, car ce que je suis à l’aise de dévoiler sur le sujet, on l’a déjà mis dans la chanson.»