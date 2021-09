LES SHIRLEY

«On n’est pas un band de femmes. On est un band. Point.», de dire Les Shirley. Et elles ont TELLEMENT raison. Ce power trio composé de Raphaëlle Chouinard, Sarah Dion et Lisandre Bourdages offre du punk-pop-rock énergique et complètement addictif! À voir absolument!

Quand? Dimanche 3 octobre