Abordant la lourdeur du corps et de l’âme, l’auteur-compositeur-interprète se dévoile au public dans toute sa vulnérabilité avec ce nouveau vidéoclip. Si le clip s’ouvre sur des images très simples de l’artiste dans un hangar avec sa guitare comme seule compagnie, on réalise vite qu’un important travail artistique a été fait pour cette vidéo.

On nous transporte dans les pensées du chanteur qui se déplacent partout autour de lui sous formes de courants électriques, d’images abstraites et de parties du corps qui s’agitent. On sent un désir de liberté, d’émancipation mais aussi d’amour. Éclisses, c’est le fait de se sentir détaché du reste du monde, détaché de la personne que nous voudrions être. Une éclisse de bois séparée du reste de sa planche, du reste de son tronc. Comment réagit l’humain à la perte de ses illusions, à la perte de ce qui lui est cher? Si l’on se bat contre notre tête pour arrêter de se remémorer ce qui nous blesse, notre corps, lui, se souvient de tout. C’est vraiment ce qu’illustre Laurence Castera avec l’utilisation répétée de parties du corps dessinées autour de lui dans son clip. Et que dire de sa poésie qui réchauffe nos cœurs, même à travers nos écrans!

Avec une musicalité poignante et une poésie qui nous laisse sans mots, Laurence Castera n’a assurément pas fini de se tailler une place dans nos listes de lecture.

