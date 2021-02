Dominique Fils-Aimé

Avec une voix douce, mais grave, Dominique Fils-Aimé nous entraîne dans un univers de soul, qui donne envie de tout arrêter pour prendre le temps de l’écouter. La demi-finaliste de la troisième saison de La Voix a sorti deux simples prometteurs (While We Wait et Love Take Over) pour son nouvel album Three Little Words à paraître le 12 février prochain. On a déjà hâte!