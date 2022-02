Après deux ans d’absence, le festival revient en force avec de grands noms musicaux tels que Foo Fighters, A$AP Rocky Et Dua Lipa comme tête d’affiche. À eux, se joindront entre autres Machine Gun Kelly, The Kid Laroi, Kygo, Mitski, Burna Boy et bien plus.

« Depuis la toute première édition de Osheaga, notre objectif est de créer un festival pour les fans de musique qui adorent l’expérience de voir leurs artistes préférés sur scène et de faire des découvertes. Nous travaillons sur la programmation de cette édition depuis près de trois ans. Cela nous a donné beaucoup de temps pour réfléchir aux quinze dernières années. Nous souhaitions demeurer fidèles à nos origines en présentant une programmation éclectique, diversifiée et couvrant de nombreux genres, en plus de trouver un équilibre entre les artistes émergents et ceux qui sont plus établis. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à assister au festival que nous en avons eu à l’organiser. » — Nick Farkas, vice-président principal, programmation, concerts et événements pour evenko et fondateur de Osheaga.